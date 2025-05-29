“Yasaklarla bizi susturamayacaksınız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasi (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Disiplin Tüzüğü'nün geri çekilmesi için başlattığı mücadele devam ediyor.

İki öğretmen sendikası yarın saat 12.00'de Başbakanlık önünde eylem yapıyor. İki sendikadan yapılan ortak açıklamada, “Susmayacak, durmayacak, korkmayacak ve bu anlayışı kabul etmeyeceğiz” denildi.

İki sendika yarın hem Disiplin Tüzüğü'nü, hem de UBP-YDP-DP Hükümeti'nin uyguladığı grev yasağını protesto edecek.

Ortak açıklamanın tam metni şöyle:

"UBP-DP-YDP hükümeti aldığı talimatları uygulamak için anayasayı, yasaları hiçe sayarak kararlar almaya devam ediyor. Yaratılan hırsızlık, soygun, rüşvet, fakirlik, torpil düzenini kalıcı hale getirmek için uğraşıyor. Disiplin Tüzüğü ile organize bir şekilde küçük kız çocuğunu kalkan olarak kullanıp, istismar ederek siyasal İslam dayatmasını ileri götürmek için her yöntem deneniyor. Aylardır Bekirpaşa Lisesinde T.C. Elçiliği, Eğitim Bakanı, Eğitim Bakanlığı daire müdürleri, bir kız çocuğunu başörtüsü ile okulda tutmak için, birlikte ve koordineli olarak çalışıyor.

Aylardır Bekirpaşa Lisesinde direnen öğretmenlere her türlü baskılar artırılarak öğrencilerin hakları gasp ediliyor ve kaos yaratılıyor. Atatürk ilkelerini, laik eğitimi, bilimsel düşünceyi, çağdaş yaşamı hedefleyen bu saldırı; bizzat hükümet ve T.C. Elçiliği eliyle götürülüyor. Son olarak sırf başörtülü çocuk için ara sınavlar zorlanmış, kapılar kilitlenerek okulda öğretmenlerin ders yapması engellenmiştir. Tüm yaşanan dayatmalara karşı Bekirpaşa Lisesi'nde KTOEÖS’ün aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanmış ve hükümet ideolojik amaçlarına ulaşmaya çalışmıştır. 28.05.2025 tarihinde KTOEÖS ve KTÖS olarak diğer sendikalarımızla da dayanışarak yasaklanan greve karşı grev/eylemde olduk. Bu baskıcı, despotik, çağ dışı anlayışı kabul etmeyeceğimizin altını bir kez daha çizdik."