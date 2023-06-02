‘YASADIŞI İSTİHDAM’ DAVALIK

Ertuğrul SENOVA

Mağusa Belediyesi’nin eski başkanı İsmail Arter, başkanlık döneminde geçici işçilerle ilgili yasadışı adımlar attığı gerekçesiyle polis eşliğinde mahkemeye çıkarıldı, teminat şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sayıştay, Mağusa Belediyesi’ne ilişkin Nisan 2022 tarihli denetim raporunda, geçici işçi sayılarının, dönemin Belediyeler Yasası’nın çok üzerinde olmasının yanı sıra, geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tekrar işe başlatıldığına ve bunun ‘rutin’ haline getirildiğine işaret ederek, “yasaya aykırılık” tespit etmişti.

Bu kapsamda konu, Hukuk Dairesi’ne yani Başsavcılığa taşınmıştı…

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Başsavcılık konuyla ilgili dava dosyaladı, dönemin Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter polis eşliğinde mahkemeye çıkarıldı, yargılanma süresince teminat şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Arter, mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını doğruladı, “Bu konunun yargıya gitmesini ben de istiyordum, zaten Sayıştay Başkanlığı’na da biz müracaat etmiştik” dedi.

Kendisinin başkan olduğu süreçte, Belediyeler Yasası’nın Mağusa’daki nüfusu 40 bin olarak gösterdiğini, bu nedenle yasaya aykırı şekilde 368 personeli sözleşmeli olarak çalıştırmak durumunda kaldığını söyleyen Arter, “Konu Sayıştaylığa, Sayıştaylıktan savcılığa, oradan da bize geldi. Mahkemeye çıktık, teminatla hallettik. Yargılama süreci sürüyor” ifadelerini kullandı.

Sayıştay, hangi yasadışı adımları tespit etmişti?

Sayıştay Başkanlığı, Mağusa Belediyesi’ne ilişkin 22 Nisan 2022 tarihli denetim raporunda, geçici işçi sayılarının Belediyeler Yasası’nın çok üzerinde olmasının yanı sıra, geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığına ve bunun ‘rutin’ haline getirildiğine işaret etmiş, ‘yasaya aykırı’ demişti.

Bu kapsamda Sayıştay, konunun ‘Hukuk Dairesi’ne bildirilmesini uygun bulmuştu.

Raporda 31 Ocak 2022 tarihinde geçici işçi sayısı 38 kişi olması gereken yerde 336 olduğu, 3 Şubat 2022 tarihinde ise 32 kişinin daha geçici işçi statüsünde istihdam edilerek, 28 Şubat’ta geçici işçi sayısının 368’e yükseldiği yer aldı, bu sayıların yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirtilmişti.

Raporda; belediyede çalışan geçici işçi sayısının daimi işçi kadro sayısının çok üzerinde, neredeyse %100’üne yakın oranda olduğu ve bunun Belediyeler Yasası’na aykırı olduğu ifade edilmişti.

Geçici işçilerin tümünün üçer aylık sürelerde işten durdurularak, bir veya birkaç gün sonra tümünün tekrar işe başlatıldığı ve bunun rutin bir uygulama haline getirildiği kaydedilirken, bahse konu uygulamanın da belediyeler yasasına aykırı olduğu ifade edilmişti.

Raporda ayrıca; 2021 mali yılı personel giderlerinin bir önceki yıl reel gelir ve devlet katkısı toplamının %50’sinin üzerinde gerçekleştiği, dolayısıyla personel giderlerinin yasada öngörülen oranlara uygun hale getirilmediği, bunun yanında yeni istihdamlar yapıldığı ve tüm bunların da belediyeler yasasına aykırı olduğu da kayıtlara geçmişti.

Raporda ayrıca Mağusa Belediyesi personel listesinde olmayan ancak sosyal sigortalar dairesi ‘işyeri çalışanlar raporu’ listesinde belediye çalışanı olarak yer alan 56 kişinin tespit edildiği de yer almıştı.

Arter: “Bu konunun yargıya gitmesini ben de istiyordum”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan dönemin Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını söyledi, “Bu konunun yargıya gitmesini ben de istiyordum, zaten Sayıştay Başkanlığı’na da biz müracaat etmiştik” dedi.

Kendisinin başkan olduğu süreçte, Belediyeler Yasası’nın Mağusa’daki nüfusu 40 bin olarak gösterdiğini, bu nedenle yasaya aykırı şekilde 368 personeli sözleşmeli olarak çalıştırmak durumunda kaldığını söyledi.

Arter, “Konu Sayıştaylığa, Sayıştaylıktan savcılığa, oradan da bize geldi. Mahkemeye çıktık, teminatla hallettik. Yargılama süreci sürüyor” ifadelerini kullandı.