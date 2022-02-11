Yargılanmayı bekliyordu, beraat etti: 7 ayın ardından serbest kaldı

Lefkoşa’da Temmuz 2021 tarihinde meydana geldiği iddia edilen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklu olarak 7 aydır yargılanmayı bekleyen Geraldine Ronel Mbaibikeel serbest kaldı.

Mahkemede olayla ilgili şikayetçi olan Emmanuel Okorite Sampson’un şikayetinden vazgeçtiği, yanlış anlaşılma olduğuna dair beyan edildi.

Yapılan beyan üzerine Savcılık dosyayı yeniden değerlendirdi, davayı ileri götürmeyerek takipsizlik dosyaladı.

Bu kararın ardından Geraldine Ronel Mbaibikeel 7 ayın ardından serbest bırakıldı.