YARGILANIYORUZ

İşte dava konusu yazılar: ● 20 Temmuz 2022: “Abidik gubidik toplum liderliği” ● 26 Temmuz 2022: “Zito Ers” ● 29 Temmuz 2022: “Kıbrıs’ı Küba yapamadılar ama KKTC, Kolombiya oldu!” ● 30 Temmuz 2022: “Cem Karaca: Osmannının ipiynen enme sakın guyuya! Bindik bir alamete gediyoz gıyamete!”

YENİDÜZEN

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın YENİDÜZEN Gazetesi’ne 2023 yılında açtığı ‘zem ve kadih’ davasında ilk duruşma görüldü. Dava ikinci tanık dinlenmek üzere 28 Nisan tarihine ertelendi.

Bugün gerçekleşen ilk duruşmaya katılan Ersin Tatar, gazeteye ve Serhat İncirli’ye yönelik çeşitli iddialarda bulunurken, İncirli’nin kendisini yayınlarıyla itibarsızlaştırmaya çalıştığını ileri sürdü. Tatar, İncirli’nin gazeteden “ödül” karşılığında bu girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Tatar adına Avukat Salih Can Doratlı tarafından Gazeteci Serhat İncirli’nin 20 Temmuz 2022 tarihinde, “Abidik gubidik toplum liderliği”, 26 Temmuz 2022’de “Zito Ers”, 29 Temmuz 2022’de “Kıbrıs’ı Küba yapamadılar ama KKTC, Kolombiya oldu!”, 30 Temmuz 2022’de “Cem Karaca: Osmannının ipiynen enme sakın guyuya! Bindik bir alamete gediyoz gıyamete!” başlıklı yazılarıyla ilgili, YENİDÜZEN Gazetesi, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli'ye dava dosyalanmıştı.

Davada YENİDÜZEN’in Tatar aleyhindeki ‘zem ve kadih teşkil ettiği’ iddia edilen yayınlarıyla ilgili tazminat ve veya ağırlaştırılmış tazminat ve/veya cezai tazminat ödemesi isteniyor.

Ayrıca YENİDÜZEN’in sosyal medya platformları hesapları, web sitesi üzerinden benzer nitelikte yayınlar yapmaktan men edilmesi talep ediliyor.

Bu yayınların her türlü elektronik platform ve bilişim sisteminden kaldırılması da isteniyor.

Dava kapsamında Ersin Tatar, YENİDÜZEN’den 5 milyon TL’lik tazminat talep ediyor…