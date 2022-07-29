Cem Karaca: Osmannının ipiynen enme sakın guyuya! Bindik bir alamete gediyoz gıyamete!

“Kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor… Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor!”

Nereden çıktı bu söz?

Cem Karaca’nın şarkısından!

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Efendim, Kıbrıs Gazeteciler Birliği, Aysu Basri Akter’e, eşine ve özellikle iki küçük çocuğuna Türkiye’de yapılan barbarlığı, Avrupa ve Uluslararası seviyedeki gazeteci örgütlerinin de bilgisine getirecekmiş…

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Faşistlerin hiç birinin zerre kadar umurunda değil bu!

Oysa, demokratik hukuk devletleri, buna çok önem verir; protesto edilmekten, eleştirilmekten korkar!

Çekinir!

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Hepsinden öteye, o ülkenin, yani demokrasisi – adaleti – insan haklarına saygısızlığı protesto edilen ülkenin para birimi ciddi değer kaybına uğrar!

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Gerçekten Türkiye’nin hiç ama hiç umurunda değil!

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş protestolarını hatırlayın…

Takmıyorlar, sallamıyorlar…

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Haaa Amerika’dan, Avrupa’dan bu konuda tavır beklemek de hata…

Neden mi?

Çünkü o Amerika’nın ve Avrupa’nın Türkiye’de en az 500 milyar dolarlık yatırımları, ucuz işçi çalıştırdıkları yerleri var…

Ve özellikle Avrupa için Türkiye, çok değerli 80 milyonluk bir pazar…

Ve ondan da öteye, göçmenlerin Avrupa’ya akışı adına bir ileri karakol…

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Türkiye’yi yönetenlerin hiç umurunda değil de peki ”portesto edilmek, kınanmak”, bizdekilerin umurunda mı?

Bizdeki faşistler, “Türkiye size az bile yaptı! Daha göreceksiniz” diye, polisin gözünün içine baka baka “manşet” atıyor, tehditlerin dozajını artırıyor!

Aysu Basri’nin Türkiye’ye sokulmaması çok doğalmış!

Neden?

Çünkü sevgili Aysu, onlar gibi düşünmüyor!

Olay bu!

Bizimkiler itibar kazanıyor bu gibi durumlarda!

Türkiye’ye, “teşekkürler anavatan, az bile yaptınız” diyor…

Yalakalığın boyutu açıklanabilir değil elbette!

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Aysu, veya öteki arkadaşlar, Ersin gibi, Tahsin gibi düşünmeli!

Yalakalık etmeli!

Başka türlü düşünen, düşündüğünü söylememeli!

Söylerse?

Az bile!

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Uluslararası örgütlere şikayetle olmayacak bu iş!

Ama, en başta yazdığım şekliyle kesinlikle olur!

Nasıl mı?

Bütün halk birlik olursa!

Çünkü bütün halk birlik olmazsa, kavga haklı olmuyor!

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Zaten, Türkiye’nin de, NATO’nun da, İngiltere ve Amerika’nın da en büyük korkusu “Kıbrıs halkının birlikteliğidir”…

Bu yüzdendir Zorlu Töre’nin “Türk’üz” diye ağlaması!

Çünkü faşistlerin hepsi çok iyi biliyor ki, “Kıbrıslı halk” birlik olursa, kavgaları da haklı olacak!

Bütün Kıbrıs halkı birlik olmazsa, kavga haklı olmayacak!

Olsa bile, kimse takmayacak!

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Yine Cem Karaca diyor ki; “… Çete çeteye çatmış / Çete çete içinde / Battık buruna kadar

Cafer getir peçete / Amanieyynn / Bindik Bi Alamete Gedeyoz Gıyamete…”



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Tam da Cem Karaca’nın şarkısı gibiyiz…

“… Köy kahvesi sohbeti / Gahve köşesinde üç beş tane başbakan oturuvemişlee / Amanieyynn / Vallahül azim biz cihana bedeliz / Va mı bize yan bakan hee? / Eee essah deyon be Hüseyin ağa / Hakkaten sence ne oluvecek bu işlee?/ Valla nolcek olecee bişey yok / Dönecez dönecez aynı yere geleceez…”



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Ama merhum büyük şarkıcının en önemli sözleri mi?

Alın, aynı şarkıdan:

“… Osmannının ipiynen inme sakın guyuya / Bindik Bi Alamete Gedeyoz Gıyamete / Hemide oynayıverekten / Bindik Bi Alamete Gedeyoz Gıyamete…”

Kibar Feyzo!

Haber:

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Başçeri, bunun için sürdürülebilir ekonominin şart olduğuna vurgu yaparak, KKTC ile birlikte kamu yatırımları, bütçe açığı ve KKTC’deki iş insanlarının, Türkiye’deki iş olanaklarından yararlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi…

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Yorum:

Yok mu bu memlekette “Ağam bizimle eyleniy - Vallahi ağamın başına güneş geçmiş!” diyebilecek, öküz gibi sabana sürülmek istemeyen tek bir Kibar Feyzo?

Allah, sizi yakmalıydı!

İngiliz günlü gazetelerinden Daily Mirror dün fotoğraftaki manşetle yayınlandı…

Üst başlıkta “Enerji firmaları 11 milyonluk düşeş attı” deniyor…

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Başlıkta ise “Sefalet içinde kar” denmiş…

Spot olarak da, “Milyonlarca insan enerji faturasını ödeyemezken, Shell ve Centura, iğrenç, adeta anamızı belleyen bir miktarda kar elde etti” anlamını veren bir ifade kullanılmış…

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Kapitalizm her yerde aynı değil mi?

KKTC’de ihalesiz olarak, doğrudan elektrik alımı yapılıyor…

Bir grup ahlaksız, hırsız 140 milyon TL kar ediyor…

Yoksul, sefalet içinde ve elektrik faturasını ödeyemeyen halkın çocukları adına da elektrik kurumu tarafından 100 milyon TL borç alınıyor…

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Allah var mı? Olsaydı, sizi yakardı…

İnanmıyorum artık!