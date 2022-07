Yani lütfen beni bağışlayın sevgili dostlar ama EOKA’nın, EOKA B’nin, ELAM’ın, Makarios, Grivas, Samson, Yorgacis ve aklınıza gelen tüm Elen kurum, kuruluş ve kişilerin; “anlattığınız gibi” hedeflerinden biri “Kıbrıs Türk toplumunu tüketmek”seydi; sizler başarmış durumdasınız!

-*-*-

Uyduruktan konuşmalar yapan, “Ben soyu sopu belli öz be öz Türküm” diye demeçler veren bir garip cumhurbaşkanımız var…

20 Temmuz mesajında Rum askerlerinin zafer fotoğrafını kullanan ama başkalarının kullanmasına “kahramanca” saldıran bir cumhurbaşkanı…

Ve Akritas Planı diye uyduruk konuşma yaparken, bu planın ismini önündeki yazıdan dahi okuyamayan, “Annans Planı, Annan Planı” diyerek, resmen zırvalayan…

Değil 10 dakika, 10 saniye bile bu toplumun lideri sıfatını kullanmaması gereken bir utanç!

-*-*-

Yüzde 56 hayat pahalılığı kararı alıp, sonra yüzde 10 – yüzde 20 kesintiye giden bir hükümet…

Ve “Yasa Gücünde Kararname” yerine, “Karar Gücünde Kararname” yayınlayan bir Bakanlar Kurulu!

-*-*-

Elektrik Kurumu’nu “rüşvet merkezi” haline dönüştüren; ihaleyle, usulüne uygun, şaibesiz ve temiz akaryakıt almak yerine; doğrudan akaryakıt alımı kararını ısrarla yenileyen ve rüşvet, komisyon iddiaları ayyuka çıkan bir hükümet!

-*-*-

Uluslararası kurum ve kuruluşların insan kaçakçılığı raporlarında adı geçen siyasiler…

Üniversite diploması sahte çıkan profesörler…

-*-*-

Lefke’de mahkeme binasını neredeyse 5 senedir tamir etmek için ihaleye dahi çıkamayan yeteneksizler…

Güzelyurt’ta ve Girne’de iki hastaneyi yarım bırakıp; “Lefkoşa’ya yeni hastane yapılacak” diye resmen desteksiz atış yapan gulyabaniler!

-*-*-

Cumhurbaşkanı’na talimat veren yabancı memurlar…

Başbakanı ve bakanlar kurulunu, “sirk maymununa çeviren” yabancı yetkililer…

İktidar partisinin seçilmiş genel başkanını darbeyle devirip, kimseyi sallamayan “işgalciler”…

-*-*-

Artan suç oranları…

Artan uyuşturucu vakaları…

Artan alacak – verecek davaları…

Ve hepsinin üstüne “egemen ve eşit devlet” masalları!

-*-*-

Neden istifa etmiyorsunuz?

Ersin Tatar’ın Silihtar’da geçirdiği her gün; bu hükümetin görevde kaldığı her dakika, “kendi mantıklarıyla ve ağızlarıyla yorumlayacak olursak” sadece EOKA ve ELAM’a yaramaktadır!

-*-*-

Dün bir arkadaşım aradı; KKTC Cumhurbaşkanı’nın, TC Büyükelçisi’nin ve Türkiye’deki bir çok siyasinin “Kıbrıs” ile alakalı olarak yayınladıkları bir yığın mesajda, Rum askerlerin fotoğraflarının kullanılması, gülüşmelere sebep olmuş!

Bazı Rumlar, bizim Rum askerli biletlerin bir tanesini satın almak için “100 Euro” önermiş…

-*-*-

İster misiniz ELAM açıklama yapsın ve “Ersin Tatar’a” teşekkür etsin?

Acaba diyorum, “soyu sopu Türk oğlu Türk” diye övünen bu kardeşimiz; Stelios Vakfı’ndan para mı alıyor?

Yaaaaa…

-*-*-

Ve son mesajım da TMT’cilerle Erenköy Mücahitler Derneği yöneticilerine…

Bu makaleyi yazdığım ana kadar sizlerden hiçbir açıklama gelmemişti…

Eğer bu sahtekarlara, bu tarih katillerine, bu bilgisiz cahilllere hala selam verip yağ çekecekseniz, size de yazıklar olsun!

-*-*-

TMT Mücahitler Derneği ve Erenköy Mücahitler Derneği; Ersin Tatar ve TC Lefkoşa Büyükelçisi’ni, büyük hatadan dolayı kınamak zorundadır…

Erenköy’e çıkma cesaretini gösterenler, orada arkadaşlarını şehit verenler, eğer bu kınama cesaretini gösteremiyorsa; mesele kapanmıştır!

Toplum bitirilmiştir!

-*-*-

Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanınız da hayırlı olsun; yakın bir gelecekte Kooperatif Yönetim Kurulu yeni Başkanı da!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

EOKA, ELAM ve Elen faşizmine hiç gerek kalmadan; fişimizi siz çektiniz!

ELAM, artık basın açıklamasını rahatlıkla yapabilir; Zito Ers!

Madde 104!

KKTC Anayasası’nın 104’üncü Maddesi, “Cumhurbaşkanlığının Boşalması”nı düzenler…

-*-*-

Peki, nasıl boşalır Cumhurbaşkanlığı?

“Cumhurbaşkanlığı, ölüm veya geçici olanların dışında görev başında bulunamama halinde veya Yüksek Mahkeme Başkanlığına gönderilen yazılı istifa ile boşalır…”

Ölümden Allah korusun!

Kimse, kimsenin ölmesini eminim istemez…

-*-*-

Cumhurbaşkanlığı’nın boşalması için “Cumhurbaşkanının sağlık nedeni ile görevini devamlı olarak yapamayacak bir duruma gelmesi hali” de söz konusudur…

Bu durumda, “… Bakanlar Kurulu, durumu Yüksek Mahkeme Başkanlığına bildirir. Anayasa Mahkemesi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanının görevini devamlı olarak yapamayacağına karar verirse, Cumhurbaşkanlığı boşalmış sayılır…”

-*-*-

Peki, “sağlık nedeni ile görevini devamlı olarak yapamayacak bir duruma geldiğine” kim karar verir?

Bence sorun buradadır!

Çünkü, yaptığı konuşmalar, yazılı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları; her sade vatandaşın “gülerek” ve ayıptır söylemesi “bayağı eylenerek” izlediği şeylerdir…

Köpek çiftleşmesinden, Toroslara bakıp sağlıklı günler dilemesine kadar…

Ha bir de “Rum askerlerinin fotosuyla 20 Temmuz kutlaması” da var ki malum skandal biletlerden sonra silinmiştir!

Sağlıklı bir insan bu paylaşımları yapmaz!

-*-*-

Sizce, Fransa Devlet Başkanı, “… Ben soyu sopu belli öz be öz Fransızım” diye bir açıklama yapar mı?

Yaparsa, “sen hasta mısın Macron” diye tüm Fransız basını sormaz mı?

Bizim başkan bunu yaptı ya hu; fotoğrafta gördüğünüz gibi “Ben soyu sopu belli öz be öz Türk’üm” diye bir gazeteye demeç verdi!

Sağlıklı mı sizce böyle bir açıklama yapan kişi?

-*-*-

Ama, Allah sağlık – sıhhat versin; gelin sağlık nedenlerini boş verin; Madde 104’ün 1’inci fıkrası daha uygundur…

Gönder abi yazılı istifanı…

Yani çekinerek de yazıyorum ama “… Öz be öz Türksen ve asla “Kıbrıslı” değilsen; memleketlerinden birine dön lütfen…

Either Türkiye, or England yani!

Kendini de batırıyorsun, toplumu da…