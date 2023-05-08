Yargıç: “Kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçlar global risktir”

“Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlamasıyla yargılanan sanık Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu.

Kararı açıklayan Başkan Fadıl Aksun “Kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçlar bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risktir” diyerek, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmemiz mümkün değildir” dedi.

Aksun, heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında, sanığı mahkûm olduğu davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

19 Temmuz 2022 tarihinde, İstanbul’dan Ercan’a gelen ve Kıbrıs’ın güneyine giriş yapan zanlı Tüfekçiyaşar’ın valizinde, toplam 500 bin Euro para bulunmuştu.