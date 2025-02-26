CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Karpaz’da yaşanan ve büyük tepki çeken “eşek katliamı” ile ilgili yürütülen soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Polisin olayla ilgili dört kişiyi tutukladığını ve yargı huzuruna çıkardığını aktaran Akansoy, tutuklananlardan birinin partilerine mensup bir belediye meclis üyesi olduğunu açıkladı.

Akansoy, partili belediye meclis üyesinin söz konusu olayla ilgisi olmadığını beyan ettiğini dile getirerek, masumiyet karinesinin korunması gerektiğini vurguladı. Ancak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Akansoy, "Yaşanan bu vahim olayla ilgili sorumluların bulunması noktasındaki kararlılığımız bakidir. Yargı kararına göre gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu zanlı mahkeme sonrası basın emekçilerine hitaben “Fotoğraflarım açık yayınlanırsa çıkınca hepinizi bulurum” şeklinde tehditte bulunmuştu.

2 gün tutuklu kalacaklar