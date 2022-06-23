Yangın 3. gününde

Mersinlik bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Karadan sürdürülen söndürme ve yangının daha fazla alana yayılmaması çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Şu anda rüzgarın da etkisiyle Mersinlik, Tatlısu, Ardahan bölgelerinde etkili olan yangını söndürmek için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Dakika dakika gelişmeler

13.10 Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede meydana gelen yangının kontrol altına alınması amacıyla ilgili tüm birimlerin görevleri başında olduğunu ve büyük bir fedakârlıkla alevlerle mücadele verildiğini belirterek, yangın çıkan bölgelere yakın mesafede olan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Altuğra, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yangın çıkan bölgelere yakın mesafede olan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, dumana maruz kalmaları halinde maske takmaları önem taşımaktadır.

Özellikle akciğer ve kalp hastalığı olan kişilerin dikkatli olmaları, herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında 112 Acil servisi aramaları gerekmektedir."

13.00: Tatar: Bu akşam saatlerine kadar yangının sönebileceği yönünde bilgi verildi

12.25 : Resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devam eden yangını incelemek üzere Mersinlik bölgesine gitti.

Ercan Havalimanı’nda bekleyen askeri helikopterle bölgeye giden Oktay’a Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eşlik ediyor.

12.14 İHA'lara göre 12 bin dönüm yandı

12.05 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kıbrıs’a ziyaret saatinin yangın nedeniyle erkene alındığını, Oktay’ın yangın bölgesinde incelemelerde bulunulacağını ifade etti. Tatar, Türkiye’den iki adet yangın söndürme helikopterinin de çalışmalara katıldığını söyledi.

11.50 Yangından zarar görenler için yardım komitesi kuruldu

11.20 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kesin rakamların İnsansız Hava Aracının yapacağı çekimlerin ardından netleşeceğini kaydetti.

Yangının büyümemesi için dünden bu yana olağanüstü bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı “Ardahan ve Topcuköy akşam tehlike altındaydı. Orada bir takım temizleme çalışmaları yapıldı. Herkes traktörleri ile köyün etrafını temizledi. Böylece iki köye de yangın girmedi. Benzer bir tehlike Tatlısu’da da vardı. Olağanüstü bir çalışma ile yangının Tatlısu’ya girmesi de engellendi” dedi.

Boşaltılan Mersinlik köyü sakinlerinin evlerine geri dönmek istediğini kaydeden Tatar, İHA’nın yapacağı keşif uçuşunun ardından vatandaşlara evlerine dönmeleri için izin verilebileceğini söyledi.

Geniş bir alanda küçük küçük yangınların hala devam ettiğini ifade eden Tatar, Rüzgarın şiddetine göre yangın yeniden süratli bir şekilde yayılabileceğini belirtti.(brt)

11.10 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmalarının 6 uçak ve üç helikopterden oluşan bir filo ile devam edeceğini söyledi. Güney bölgesinde yangının söndürüldüğünü belirten Oğuz, batı ve kuzey doğuda devam eden yangını da gün içinde hava kararmadan söndürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangınla mücadele konusundaki son bilgileri paylaştı.

Oğuz, yangın söndürme çalışmalarının toplamda 6 uçak ve üç helikopterden oluşan bir filo ile gün boyu sürdürüleceğini söyledi.

Amaçlarının gün içinde hava kararmadan yangını söndürmek olduğunu belirten Bakan Oğuz, ilk istikametin batı, ardından da kuzey doğuya bölgesi olduğunu ifade etti.Oğuz, güney bölgesinin tamamen söndüğünü de kaydetti.

Günlerdir tüm imkanlarla söndürülmeye çalışılan yangının insan kaynaklı olduğun da vurgulayan Oğuz, “Şu an için yangın bitti veya kontrol altına alındı demek kesinlikle doğru değil. Batı kesimi çok önemli. Orada kontrolü erken sağlarsak bitirebiliriz” diye konuştu. (BRT)

10.54 BM ve Kıbrıs'ın güneyindeki yetkililer, kuzeydeki yetkililerle sürekli istişare içinde. Az önce bu istişareler sırasında iki uçağın güneyden geldiği de dikkat çekti. Olay yerindeki danışma bazı fotoğraf karelerin böyle yansıdı...

10.50 Kıbrıs için anlamlı işbirliği: 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter

10.35 Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı”

YANGIN BÖLGESİNDEN SON GÖRÜNTÜLER

10.30 Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran YENİDÜZEN'e konuştu: “Rüzgarlı hava cumartesine kadar devam edecek”

10.28 BM'den ve güneyden gelen yardım ekibindeki görevliler alanda sürekli bilgi alıyor

10.00 Yangının söndürülen bazı alanları arasında asker soğutma çalışması yapıyor. Bölgede güneyden gelen polis helikopterinin söndürme çalışmalarına destek verdiği de alanda gözlemlenen hareketlilik arasında...

Mersinlik köyü içinden dağlık alana çıkan asfalt yol kenarındaki ağaçların, olası yangın riskine karşı budandığı, temiz alan açıldığı dikkat çekerken, iş araçlarıyla yeni orman yollarının da açıldığı görüldü. Sivil savunma, itfaiye ekipleri, askeri personeller, Orman Dairesi Müdürü de hala bölgede.

Akşamdan bu yana çalışan görevlilere, çok sayıda belediye ve gönüllü iş insanlarının çeşitli yiyecek, içecek ve su ikramlıkları dağıtıldı.

08.55 Başbakan Ünal Üstel: En şiddetli Mersinlik ve Tatlısu arasındaki bölge. İsrail’den 2 uçak kalktı, Larnaka’da yapılan yakıt ikmalinden sonra yangına müdahale etmeye başlayacaklar. 10 bin dönüm ormanımızın yandığı tahmin ediliyor. Bütün kurtarma ekipleri bölgede.

08.50 Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangın Tatlısu’nun güneyine doğru ilerlediğini söyledi. “Yangın adanın en sık, en güzel ormanlık alana girmek üzere, ormanlık alanda bulunan 100 150 yıllık ağaçlar risk altında.” dedi. Yangına havadan müdahalenin devam ettiğini belirten Orçan öğleden sonra yangını söndüreceklerini umduğunu söyledi.

08.40 Gecitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş: "Bölgemiz için tehlikenin şu an geçmiş gibi görünüyor. Soğutma çalışmalarına bir an önce başlanmalı".

08.30 İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, BRT Özel Yayını’na katılarak son durumu değerlendirdi.

Toroslu, rüzgarın etkisiyle doğu yönünde yangının ilerlediğini, bunun önünü kesmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toroslu, günün ışımasıyla yangına hem karadan hem de havadan etkili şekilde müdahalenin devam ettiğini söyledi.

08.23 Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yangına havadan yapılan müdahale ile ciddi ilerleme sağlandığını açıkladı. Kanal Sim'e konuşan Karzaoğlu, "Meteoroloji, öğleden sonra rüzgarın tekrar çıkabileceğini bildirdi, yangını öğleye kadar söndürmeyi hedefliyoruz" dedi.

07.00: Yangına 1 İngiliz Üstleri, 1 Türkiye'den gelen helikopter ile 2 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden uçak müdahale ediyor.

06.50 Kanal Sim'e konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yangından en az 10 bin dönümlük alanın etkilendiğini söyledi.

06.10 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangına karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirtti.

Ardahan’da kurulan koordinasyon merkezinde çalışmaları inceleyen ve bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük bir azim ve fedakarlıkla alevlerle mücadele verildiğini belirtti.

Rüzgar nedeniyle gece boyunca Ardahan ve Topçuköy’de büyük bir endişe yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, saat 03.00 sıralarında dahi traktörlerin çalıştığını ve alevlerin bu 2 köye sıçramasının önlendiğini vurguladı.

Tatar, Mersinlik köyünden tahliye edilenlerin Kaplıca’daki otele yerleştirildiğini kaydetti.

Ardahan-Topçuköy-Mersinlik üçgeninde 7-8 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, alevlerin yer yer devam ettiğini, Türkiye’den ve güneyden yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı tatar, önümüzdeki saatlerde İngiliz üslerinden helikopterlerle İsrail’den söndürme uçağının da söndürme çabalarına dahil olabileceğini belirtti.

İlgili tüm birimlerin, Tarım Bakanı’nın, İskele Kaymakamı’nın, İtfaiye birimlerinin, Sivil Savunma Teşkilatı’nın, komutanların, kolordunun, koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüğünü, kendisinin de dün ve bugün bizzat bu çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “şiddetli rüzgar nedeniyle maalesef büyük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.(tak)

06.00: Havadan müdahale başladı

05.50 : 06.00 itibariyle havadan müdahalenin başlaması bekleniyor.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla karadan da müdahale için hazırlıklar yeniden başladı.

YANGINDAN SON GÖRÜNTÜLER