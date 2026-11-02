Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, ‘Foto Şık’ olarak da bilinen fotoğrafçı Mehmet Şık’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine fotoğraflarıyla tanıklık eden Mehmet Şık’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydukları belirtildi.

Soyalan açıklamasında “Çok büyük bir değerimizi daha yitirdik.70 yılı aşkın bir süre, fotoğraf makinesini elinden düşürmeyen Mehmet Şık, ülkemiz kültür belleğinin oluşmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Boşluğu kolay kolay doldurulamayacak olan Mehmet Şık’a rahmet dilerken, yaslı ailesine sabırlar dileriz” dedi.