İHA'lara göre 12 bin dönüm yandı

İskele'nin Mersinlik bölgesinde başlayan ve 3'üncü gününe giren yangında, İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) tespitine göre 12 bin dönümlük bir alan yandığı açıklandı.

Yangının 3'üncü gününde, kriz komitesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında çalıştığı da duyuruldu.

“Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başbakan, tarım bakanı ve komutanlar ile birlikte helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak” denen açıklamada, şu bilgi verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye ziyaret saati yangın nedeniyle erkene alındı; Başbakan Dt. Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve komutanlar ile birlikte Ercan Havalimanı’ndan kalkacak olan helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak."

“İHA’lar bölgeyi tarıyor”

Türkiye’den gelen İHA’ların havadan keşif yaparak alevlerin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettiği bu bilgilerin Ardahan’daki koordinasyon merkezine iletildiği ve buradan da havadaki yangın söndürme araçlarına aktarıldığı açıklandı.

İHA’ların ölçümüne göre Ardahan-Topçuköy-Mersinlik-Tatlısu bölgelerinde 18 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; alevlerin yer yer devam ettiğini, Kıbrıs’ın güneyinden gönderilen yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’dan alınan bilgiye göre, yangından etkilenen bölgenin rehabilitasyonu için 600 bin fidana ihtiyaç olacak.

Yangın 3. gününde: 10 bin dönüm kül oldu

YANGIN BÖLGESİNDEN SON GÖRÜNTÜLER