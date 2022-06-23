Kıbrıs için anlamlı işbirliği: 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter

İskele'nin Mersinlik bölgesinde başlayan ve 3'üncü gününe giren yangın umutlandıran bir işbirliğine de sahne oldu. Kıbrıslı Rum yetkilere Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan yardım çağrısı sonucu 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterin görevlendirildiği açıklandı.

CYBC'nin haberine göre Kantara bölgesindeki yangının söndürülmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin imkanları da seferber edildi ve yangının söndürülmesi için çabalar sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Yangının Flamudi, Ardana, Mandres, Ayos Andronikos ve Ayos Yakovos köylerini etkilediği, Akatu köyüne doğru ilerlediği de paylaşıldı.