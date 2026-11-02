“6 Aralık’tan sonra bu ülkede kadınların sözü olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, eşitlik ve demokrasi için yan yana geldi. Mağusa’da Ekor Elegance Otel’de düzenlenen “kadın dayanışma buluşması” yoğun katılımla gerçekleşti. Buluşmaya, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Bu kirli, kötü günler geçecek. Artık rahat bir nefes alın. Yeni dönem en parlak, en üretken, kardeşliğimizin de en güçlü olduğu dönem olacak” dedi. Doğuş Derya “Sosyal adaleti sağlamak için canla başla çalışacağız. Talan edilmiş ülkemizin önce yaralarını saracak sonra da ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Kadın dayanışmasının ön planda olduğu etkinliğin açılış konuşmasını CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya Küçüksu yaptı. Kadınların ekonomik özgürlüklerinin desteklenmesi ve sosyal adaletin sağlanması hedeflerinin öne çıktığı buluşmada, eşit ve adil bir gelecek için dürüst bir yönetimin önemine dikkat çekildi.

Derya: Bu çürümenin kader olmadığını anlatmak için bir aradayız

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya etkinlikte yaptığı konuşmaya “Sosyal adaleti sağlamak, yolsuzluğu ve yoksulluğu durdurmak; bu çürümenin kader olmadığını anlatmak için bir aradayız” sözleriyle başladı. Ülkenin demokrasiyle, eşitlikle ve insanların birbirine saygı duyulmasıyla anılırken son yedi yılda kara para, yolsuzluk, liyakatsizlik ve bürokrasinin çökmesiyle anılır hale geldiğini dile getiren Derya, “Çok az bir süre kaldı. 6 Aralık’ta bu çile bitiyor” diye konuştu.

“Kadınların ekonomik güçlenmesine ve kamusal hizmetlere odaklanacağız”

CTP iktidarında başta kamusal hizmetler olmak üzere sağlık, eğitim, altyapı, üretim alanlarda kamunun olanı kamuya iade edecek olan bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını ifade eden Doğuş Derya, yıllardır sahada veri topladıklarını belirtti. Derya, verilerin sosyal devletin çöküşünün en büyük göstergesi olduğunu belirterek “Günde üç kadın şiddete maruz kalıyor. Yaşlılar bakım evi eksikliğinden dolayı kaderine terk ediliyor. Çocuklar arası eşitsizlik var. İşsiz kadınların oranı işsiz erkeklerin iki katı” diyerek acı tabloyu gözler önüne serdi. Derya, CTP’nin Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Politikalarını oluştururken temeline kadının ekonomik özgürleşmesini koyduklarını belirterek “Bütün politikalarımızı kadınları özellikle ekonomik olarak güçlendirecek şekilde inşa ettik. Kamusal hizmetlerin niteliğini ve kapsamını artıracağız. Kadınların ekonomik güçlenmesine ve kamusal hizmetlere odaklanacağız” dedi.

“Sosyal devleti yeniden inşa etmek için canla başla çalışacağız”

Konuşmasının sonunda sadece merkezi yönetimle değil yerel yönetimlerin de işbirliğiyle sosyal devlet anlayışını yeniden inşa edeceklerini belirten Doğuş Derya, CTP’nin yönettiği belediyelerin sosyal belediyecilik anlamında kendini ispatladığını söyledi. ŞÖDAM’ların şu anda bütün adaya örnek olan bir çalışma yöntemiyle kadınlara yardımcı olduğunu da değinen Derya sözlerini şu şekilde tamamladı; “Gelecek dönemde bunları daha da geliştireceğiz. Sözümüz olsun. Sosyal adaleti sağlamak için canla başla çalışacağız. Talan edilmiş bu ülkemizin önce yaralarını saracak sonra da ayağa kaldıracağız”

İncirli: Bu ülkenin geleceğinde kadınlar olacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de konuşmasında bugüne kadar geleceği, evlatları için çalışan ve mücadele eden, eşitlik mücadelesi veren bütün kadınların tarih yazacağını ve bunun herkesin gururu olacağını dile getirdi. Kadınların sadece siyasette görünür olmasının yeterli olmadığını gerçek anlamda siyasette söz sahibi olması için mücadele ettiklerini söyleyen İncirli, “6 Aralık'tan sonra da bu ülkenin geleceğinde kadınlar olacak. Kadınların sözü olacak” dedi.

“Yurttaşların haklarını bir lütuf olarak değil, insan onuruna yaraşır şekilde teslim edeceğiz”

CTP’nin güçlü kadrolarıyla yeni döneme hazırlandığını belirten İncirli, mevcut hükümetin yarattığı sorunlara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. “Mevcut hükümetin yarattığı çürümeye karşı dimdik ayaktayız ve bu kötü gidişatın karşısında duracağız. Bu ülkedeki bütün kurumları adım adım ayağa kaldıracağız” diyen İncirli, sağlıktan eğitime, çalışma yaşamından ekonomiye, üretimden ulaşıma ve enerjiye kadar her alanda devlet kurumlarını güçlendireceklerini söyledi. Halkın geleceğe yönelik güven duygusunu yeniden tesis edeceklerini ifade eden Sıla Usar İncirli, “Dürüst bir yönetim kuracağız” diyerek hiçbir yurttaşı doğum yeri, inancı, kökeni veya siyasi görüşü nedeniyle ayrıştırmayacaklarını belirtti. “Bütün yurttaşlarımız eşittir” sözleriyle eşitlik vurgusu yapan İncirli, ülkenin her bölgesinde herkese eşit sağlık, eğitim ve kamu hizmeti sunacaklarını, yurttaşların haklarını bir lütuf olarak değil, insan onuruna yaraşır şekilde teslim edeceklerini söyledi.

“Bu memleket bizden hizmet beklemektedir”

İncirli, son olarak 6 Aralık’ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Toplumun tüm kesimlerine ulaşılması gerektiğini belirten İncirli, ülkenin geleceğini hep birlikte kuracaklarını söyledi. Seçimlerin ardından da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen İncirli, “Bu memleket bizimdir. Bu memleket bizden hizmet beklemektedir” dedi. Yeni dönemde dürüst yönetim, güçlü kamu hizmetleri ve güvenli bir gelecek hedeflediklerini vurgulayan İncirli, “Bu kirli, bu kötü günler geçecek. Artık rahat bir nefes alın. Yeni dönem en parlak, en üretken, kardeşliğimizin de en güçlü olduğu dönem olacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.