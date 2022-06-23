“Rüzgarlı hava cumartesine kadar devam edecek”

Mersinlik’te başlayan ve Ardahan-Topçuköy-Mersinlik üçgeninde üç gündür devam eden yangının şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınamadığı ve geniş alanlara yayıldığı ifade ediliyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, son 3 günlük hava tahmin raporunu paylaştı, rüzgarın Cumartesi gününe kadar zaman zaman kuvvetli boyuta varacak kadar esmeye devam edeceğini ve yangının söndürülememesi halinde yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Rüzgarlı havanın bugün gün boyu devam edeceğini belirten Buran, yarın da kuzeyli yönlere doğru esmeye devam edeceğini, Cumartesi gün ise kuzeydoğuya döneceğini ancak bu dönüşün, yangının yerleşim alanlarından uzaklaşması anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Buran, “Yangının ters yöne doğru dönmesi gibi bir durum yok” dedi.