Tatar: Bu akşam saatlerine kadar yangının sönebileceği yönünde bilgi verildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yangın alanına giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kriz masasından aldığı bilgilerin ardından açıklamalarda bulundu.

Oktay’ın yangın nedeniyle ülkeye gelişini erkene aldığını ve helikopterle keşif yaptıklarını, yangının son durumunu inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Tatar, yangının şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldığını belirtti.

Hem Türkiye Cumhuriyeti’nden, hem Kıbrıs Cumhuriyeti’nden hem de İngiliz Üsler Bölgesi’nden yangın söndürme helikopter ve uçaklarının geldiğini anımsatan Tatar, “Yangının daha büyük bir felakete dönmemesi için olağanüstü gayretle çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Dün akşam çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının geç saatlerde köylere doğru yöneldiğini söyleyen Tatar, bu sırada köylerin çevresindeki kuru otların temizlendiğini ve alevlerin köylere girmesinin engellendiğini ifade etti.

Helikopterle gerçekleştirdikleri keşif gezisi sırasında dağlık bölgelerde küçük yangınların sürdüğünü gördüklerini belirten Tatar, “Yangınların büyük ölçüde söndüğünü gördük. Bu akşam saatlerine kadar yangının sönebileceği yönünde bilgi verildi” dedi.

“4 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediyoruz”

Yangın alanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı, Türkiye’de de yangınlarla mücadele ettiklerini belirterek, “Yangın demek ciğerlerimizin yanması demek. Tüm gücümüzle havadan karadan denizden hareket halindeyiz hem Türkiye’de de hem de burada” dedi.

4 uçak ve 4 helikopterle Kıbrıs’ın kuzeyindeki yangına müdahale ettiklerini ifade eden Oktay, “Yangının resmi anlamda kontrol altına alındığını söylemek arkadaşların işi ama inşallah akşama kadar kontrol altına alınmaya çalışılıyor” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da arayarak yangınla ilgili bilgilendirdiklerini söyleyen Oktay, “Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs’taki yangını yakinen takip ediyor. Ziyaretin erken saate alınmasının ana sebebi de budur” dedi.