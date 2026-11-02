Hulus Hulusioğlu, gastronomi yolculuğunu geleceğin şefleriyle paylaştı

Gastronomi ve gıda üretimi sektöründeki deneyimini aile işletmeciliği ve uluslararası eğitimlerle şekillendiren Hulus Hulusioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Gastronomi Kulübü’nün düzenlediği “Bir Kariyer Hikayesi” başlıklı seminerde Hulusioğlu, Narin İşletmelerin’de edindiği yöneticilik ve girişimcilik deneyimlerini paylaşarak öğrencilere kariyer yolculuğundan örnekler sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, Turizm Fakültesi Yeşil Salon’da gerçekleştirildi. KKTC’de yerel işletme kültürünün bilinen ve köklü temsilcileri arasında yer alan Narin İşletmeleri’nin sektörel deneyimini öğrencilerle buluşturan seminerde Hulusioğlu, mesleki gelişim sürecini, iş dünyasındaki tecrübelerini ve kariyer yolculuğunda edindiği kazanımları paylaştı.

Seminer kapsamında girişimcilik, mesleki gelişim, işletme yönetimi ve sektörel deneyimin kariyer planlamasındaki önemine değinen Hulusioğlu, kendi çalışma yaşamından örneklerle öğrencilerin mesleki bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağladı. Etkinlik, gastronomi ve turizm alanlarında kariyer hedefleyen öğrencilerin sektörün işleyişini doğrudan bir profesyonelin deneyimlerinden öğrenmelerine ve gelecekteki kariyer yolculuklarına ilişkin farklı bir perspektif kazanmalarına olanak sağladı.

Aile İşletmesinden Uluslararası Gastronomi Eğitimine!

2012 yılında ailesine ait Narin markasının yönetim kuruluna katılan Hulus Hulusioğlu, aynı yıl direktörlük görevini üstlenerek işletmenin gelişim ve dönüşüm sürecinde aktif sorumluluk aldı. Yeni lokasyonların geliştirilmesi, farklı iş modellerinin oluşturulması, ürün geliştirme, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve ekip yönetimi gibi alanlarda görev yapan Hulusioğlu, 2012–2026 yılları arasında markanın büyüme ve kurumsal gelişim sürecine katkı sağladı. Bu süreçte yeni marka ve alt markaların geliştirilmesi, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi çalışmalarında da rol aldı.

Gastronomi alanındaki bilgi ve uzmanlığını uluslararası eğitimlerle de destekleyen Hulusioğlu, Le Cordon Bleu bünyesinde Croissant & Brioche eğitimi aldı. İstanbul Marguerite Pastry Academy’de pastacılık, fırıncılık, çikolata ve şekerleme alanlarında eğitim gören Hulusioğlu, 2023 yılında ise Fabbri 1905 Gelato Master Class programını tamamladı. İşletme yönetimindeki saha deneyimini uluslararası gastronomi eğitimleriyle birleştiren Hulusioğlu, bu birikimini seminer aracılığıyla öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli: “Turizm sektörü yalnızca konaklama ve seyahat hizmetlerinden ibaret değildir!”

Açılış konuşmasında gastronominin turizm sektörü açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, “Turizm sektörü yalnızca konaklama ve seyahat hizmetlerinden ibaret değildir. Gastronomi; yerel kültürün tanıtılması, destinasyonların markalaşması ve sürdürülebilir turizm açısından da büyük önem taşımaktadır” dedi. Etkinliğin öğrencilerin sektör deneyimini yakından tanımaları ve teorik bilgilerini uygulamayla ilişkilendirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Prof. Dr. Bahçelerli, Hulus Hulusioğlu’nun yöneticilik ve girişimcilik deneyimlerinin yanı sıra eğitimci kimliğiyle de öğrencilere değerli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Hulusioğlu’nun Narin İşletmeleri’nde 2012–2026 yılları arasında üstlendiği yöneticilik görevlerine ve markanın büyüme sürecindeki rolüne değinen Prof. Dr. Bahçelerli, konuğunun gastronomi alanındaki mesleki deneyimini uluslararası eğitimlerle ve akademik çalışmalarıyla desteklediğini vurguladı. Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Bahçelerli, “Bu buluşmanın sizlere mesleki bakış açısı kazandırmasını, teorik bilgilerin uygulamada nasıl karşılık bulduğunu görmenizi ve gelecekteki kariyer hedeflerinize ışık tutmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.