Yangın 3. gününde: 10 bin dönüm kül oldu

08.55 Başbakan Ünal Üstel: En şiddetli Mersinlik ve Tatlısu arasındaki bölge. İsrail’den 2 uçak kalktı, Larnaka’da yapılan yakıt ikmalinden sonra yangına müdahale etmeye başlayacaklar. 10 bin dönüm ormanımızın yandığı tahmin ediliyor. Bütün kurtarma ekipleri bölgede.

08.50 Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangın Tatlısu’nun güneyine doğru ilerlediğini söyledi. “Yangın adanın en sık, en güzel ormanlık alana girmek üzere, ormanlık alanda bulunan 100 150 yıllık ağaçlar risk altında.” dedi. Yangına havadan müdahalenin devam ettiğini belirten Orçan öğleden sonra yangını söndüreceklerini umduğunu söyledi.

08.40 Gecitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş: "Bölgemiz için tehlikenin şu an geçmiş gibi görünüyor. Soğutma çalışmalarına bir an önce başlanmalı".

08.30 İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, BRT Özel Yayını’na katılarak son durumu değerlendirdi.

Toroslu, rüzgarın etkisiyle doğu yönünde yangının ilerlediğini, bunun önünü kesmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toroslu, günün ışımasıyla yangına hem karadan hem de havadan etkili şekilde müdahalenin devam ettiğini söyledi.

08.23 Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yangına havadan yapılan müdahale ile ciddi ilerleme sağlandığını açıkladı. Kanal Sim'e konuşan Karzaoğlu, "Meteoroloji, öğleden sonra rüzgarın tekrar çıkabileceğini bildirdi, yangını öğleye kadar söndürmeyi hedefliyoruz" dedi.

07.00: Yangına 1 İngiliz Üstleri, 1 Türkiye'den gelen helikopter ile 2 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden uçak müdahale ediyor.

06.50 Kanal Sim'e konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yangından en az 10 bin dönümlük alanın etkilendiğini söyledi.

06.10 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangına karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirtti.

Ardahan’da kurulan koordinasyon merkezinde çalışmaları inceleyen ve bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük bir azim ve fedakarlıkla alevlerle mücadele verildiğini belirtti.

Rüzgar nedeniyle gece boyunca Ardahan ve Topçuköy’de büyük bir endişe yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, saat 03.00 sıralarında dahi traktörlerin çalıştığını ve alevlerin bu 2 köye sıçramasının önlendiğini vurguladı.

Tatar, Mersinlik köyünden tahliye edilenlerin Kaplıca’daki otele yerleştirildiğini kaydetti.

Ardahan-Topçuköy-Mersinlik üçgeninde 7-8 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, alevlerin yer yer devam ettiğini, Türkiye’den ve güneyden yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı tatar, önümüzdeki saatlerde İngiliz üslerinden helikopterlerle İsrail’den söndürme uçağının da söndürme çabalarına dahil olabileceğini belirtti.

İlgili tüm birimlerin, Tarım Bakanı’nın, İskele Kaymakamı’nın, İtfaiye birimlerinin, Sivil Savunma Teşkilatı’nın, komutanların, kolordunun, koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüğünü, kendisinin de dün ve bugün bizzat bu çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “şiddetli rüzgar nedeniyle maalesef büyük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.(tak)

06.00: Havadan müdahale başladı

05.50 : 06.00 itibariyle havadan müdahalenin başlaması bekleniyor.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla karadan da müdahale için hazırlıklar yeniden başladı.

YANGINDAN SON GÖRÜNTÜLER