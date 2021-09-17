Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, COVID-19 salgınıyla ilgili aşılama konusunda hükümetin bir çalışma yapmadığını savundu, AB'ye iade edilecek 50 bin doz Astra Zeneca aşışı konusunda eleştirilerde bulundu. Erhürman “Yalnızca "haydi çocuklar aşıya" demekle oluyor mu? Olmuyor işte!” dedi.

Bilindiği üzere 50 bin doz Astra Zeneca aşısısın kullanım süresi dolacağı için iade edileceği açıklanmıştı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. Saner, "nüfusunun % 50'sinin aşılandığını gören bir başbakan olarak üzülüyorum" diyor. Ve ardından 50,000 doz aşı Güney Kıbrıs'a iade ediliyor. İnsanlar neden aşı olmak istemiyor? Kuşkuları varsa gidermek için ne yaptınız? Yalnızca "haydi çocuklar aşıya" demekle oluyor mu? Olmuyor işte!

"Üzgünsünüz"... Ve belli ki yönettiğinizi iddia edebilmek için üzgün olduğunuzu açıklamak size yetiyor!!!”

50 bin AstraZeneca iade ediliyor: “Talep yok, kullanım süreleri Ekim sonu doluyor”