50 bin AstraZeneca iade ediliyor: “Talep yok, kullanım süreleri Ekim sonu doluyor”

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 50 bin AstraZeneca aşısı kullanılmadığı için iade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu aşılara talep olmadı.

Geçen bu süre zarfında aşıların kullanım sürelerinin de bitme aşamasına gelmesi ile kuzey yönetimi aşıları iade etmek için girişim başlattı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri 2 hafta önce 50 bin aşıyı iade etmek istedikleri için iade için İki Toplumlu Sağlık Komitesi üzerinden iade talebini iletti. Ağustos ayında alınan 80 bin doz AstraZeneca aşısının 30 bini kullanıldı. Aşıların Ekim sonu kullanım sürelerinin dolacağı ifade edildi.