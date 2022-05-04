Vücudundan 86 kapsül kokain çıktı

Yunanistan’dan Kıbrıs’ın güneyine sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete hesabına kuryelik yapan 19 yaşındaki kuryenin vücudundan çıkardığı kapsül sayısının 86’ya ulaştığı, taşıdığı kokainin bir kiloya yakın olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler 28 Nisan’da Atina’dan Larnaka Havaalanı’nda yakalanan kuryeden çıkan 86 kapsülün her birinin 10 gram kokain ihtiva ettiğini yazdı. 19 yaşındaki kuryenin, Kıbrıs’ın güneyine çatal-bıçak ambalajı içerisinde 3,5 kilo kokain sokmaya çalışan 34 yaşındaki Yunan kuryenin yakalanmasından 24 saat sonra ele geçirildiğine dikkat çekti.