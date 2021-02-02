“Vakalarda artış var, taramalar sıkıntılı”

Bölgedeki vakalarda artış olduğunu ifade eden Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, PCR testi taramalarında bölgede sıkıntı yaşandığını ifade etti. Tarama ekiplerinin yoğun olduğu için 2-3 gündür bölgeye gitmediğini kaydeden Aktuğ, Alsancak’ta yapılan testlere talep olduğu ve yığılmanın oluştuğunu anlattı.

Aktuğ, yığılmanın önüne geçilmesi gerektiğini altını çizdi, “Alsancak’ta test yapıldığını duyan oraya yöneldi, bu sefer hiç istemediğimiz yoğunluk ortaya çıktı. Koordinasyon kolay değil. Vakalar artıyor, tedirginlik de sürüyor” dedi.

Bölgede aşılamalar başlatıldı

Alsancak’ta 65 yaş üzeri 71 kişi aşılandı. Aşılanma, hafta sonuna dek randevu sistemi ile devam edecek.

Aktuğ, bölgede daha fazla PCR testi yapılması için talep olduğunu, bakanlığın yoğunluğundan dolayı bu testlerin yapılamadığını belirtti.

Ne kadar kural koyulursa koyulsun, herkesin bunlara uyması gerektiğini dile getiren Aktuğ, “Herkes kurallara uymalı, bu bulaşın önüne birlikte geçebiliriz” şeklinde konuştu.