Uyuşturucuyla yakalandı, hükümsüz yargılanacak

Tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı N.M.R.M.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, hükümsüz tutuklanmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlının ‘Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu’ suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25 Kasım saat 12.00’de Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlıya Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizinde arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının Fransa vatandaşı olduğunu söyleyerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.