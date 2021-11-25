Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Sabıkalı uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı zanlı C.D. D. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı C.D. D.’nin Kanunsuz uyuşturucu madde eroin tasarrufu suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 19 Kasım tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde, içerisinde şüpheli bir şekilde görülen araç sürücüsü C.D. D.’nin tespit edilerek, alıkonulduğunu anlattı. Polis, zanlının huzurunda araçta yapılan aramada sol ön yolcu koltuğunun üzerinde satışa hazır halde dört adet beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olan ucu yanık sarma sigaranın bulunarak emare olarak zapt edilip zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis: “İkametgâhındaki aramada bir şey tespit edilemedi”

Zanlının Yayla’da bulunan ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini anlatan Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.