Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar T.O.A.A., A.S., ve M.A.Z., ek süre talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, 25 Mart günü, T.O.A.A.’nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine alıkonulduğunu belirterek, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Sevinç, zanlının ikametgâhına girilirken ikametgâhta bulunan zanlı A.S.,’nin polisi ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade etti.

Sevinç, zanlı A.A.’nın verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 18 Mart tarihinde 10 paket olarak, 20 Mart tarihinde ise 12 paket olarak M.A.Z.’dan aldığı itirafında bulunması üzerine tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının telefonundaki Snapchat uygulamasında zanlıyla uyuşturucu yönlendirmesi yapması üzerine yaptığı mesajlaşmaları okuduğunu ancak söz konusu uygulamanın mesajları otomatik olarak silmesi nedeniyle emare olarak alınamadığını söyledi.

Polis, zanlıların başka şahıslarla da bağlantılarının belirlenebileceğini anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.