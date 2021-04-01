Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar T.O.A.A., A.S., M.A.Z., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili olguları hatırlattı.

Sevinç, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde 25 Mart günü, zanlı T.O.A.A.,’ nın üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Sevinç, zanlının ikametgâhına girilirken ikametgâhta bulunan zanlı A.S.’nin polisi ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade eden Sevinç, ikametgâhta yapılan aramada başka herhangi kanunsuz bir bulguya rastlanmadığını anlattı.

Sevinç, A.A.’nın verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 18 Mart tarihinde 10 paket olarak, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak şuan huzurda bulunan zanlı M.A.Z.’den aldığı itirafında bulunması üzerine tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis , yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınan emarelerin gerekli yerlere teslim edilerek incelenmesinin başlandığını ancak zanlının gönüllü ifade veremeyerek hiçbir izahatta bulunmadığını aktardı. Polis soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.