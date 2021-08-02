‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis

Uyuşturucu madde ithal etmek ve satmak suçlarından yargılanan sanık Orçun Gülseven, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu ve özellikle gençler arasında yaygınlaştığına vurgu yaptı.

İnan, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine bulgu yaptı.

“Toplumda endişe ve korku yaratıyor”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyeti oy birliği ile vermiş oldukları kararı Yargıç Umut İnan açıkladı.

İnan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu ve özellikle gençler arasında yaygınlaştığını belirterek, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığının altını çizdi.

İnan, sanığın iki ayrı türde uyuşturucu ithal ve tasarrufu edip, tespit edilemeyen kişilere satmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

“Caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmeli”

Kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden İnan, benzeri suçtan sabıkaları olan sanık Orçun Gülseven’in yarım gram kokain ve 54 gram hintkeneviri ithal edip, tespit edilemeyen kişilere satmasını sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değindi.

Yargıç İnan, sanığa 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.