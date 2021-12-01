Uyuşturucu operasyonu genişledi 3 kişi aranıyor

Polisin ele geçirdiği, piyasa değeri 2 milyon TL’nin üzerinde olan uyuşturucu maddelerle ilgili yürütülen soruşturma derinleşti.

Polis, olayla ilgili 3 kişinin daha arandığını açıkladı, incelenecek ATM güvenlik kamerası kayıtları, telefon kayıtları olduğu belirtildi.

‘Bataklık’ operasyonu kapsamında tutuklanan S.Ö, Y.G.E, A.N.Y.B,M.Y, İ.Ö,M.K,M.S, B.G.Y ile İ.H hakkında 8’er gün tutukluluk kararı alındı.

Kurtbir olguları aktardı…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

27 Kasım’da Yenikent-Gönyeli'de Y.G.E’nin evinde 11 adet pemre renkte uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, 72 adet sarı renkte uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapın bulunduğunu belirtti.

Kurtbir, S.Ö’nün yatak odasında ise yaklaşık 15 gram ağırlığında pembe renk uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, 30 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini söyledi.

Zanlı S.Ö’nün Yenikent-Gönyeli’deki evinde ise yaklaşık 1 kilogram 365 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 100 gram ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğu kaydedildi.

Aynı evde 606 tam 320 adet yarım, 110 adet kırık parçalar ve yaklaşık 2 gram ağırlığında pembe renk MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların ele geçirildiğini dile etiren Kurtbir, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan "Neclife" marka hassas terazinin de bulunarak emare alındığını belirtti.

Yatak odasında uyuşturucu…

Polis, meseleye ile ilgili ve bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ö, Y.G.E, A.N.Y.B, M.Y, İ.Ö, M.K ve M.S’nin tutuklandığını söyledi.

Soruşturma kapsamında zanlı B.G.Y’nin S.Ö’den 25-26 Kasım tarihleri arasında

MDMA türü uyuşturucu madde içeren pembe renk hapları aldığının öğrenildiği belirtildi.

Polis, zanlı B.G.Y’nin evinin önünde tespit edilerek, tutuklandığını aktardı.

Zanlının evinde yatak odasında yapılan aramada, 6 tam, bir yarım uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf naylonun emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıdan alınan gönüllü ifadede söz konusu hapları 25-26 Kasım tarihleri arasında S.Ö’den aldığını ve birçok kişiye iki bin 500 TL karşılığında satarak, aldığı paranın 2000 TL'sini zanlıya verdiğin aktardığını söyledi.

4 zanlı gönüllü ifade verdi

Polis, zanlı S.Ö, A.N.Y.B, M.S, B.G.Y’nin gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, yaklaşık 2 milyon TL’nin üzerinde olan uyuşturucularla ilgili aranan üç kişi, incelenecek ATM güvenlik kamerası kayıtları, telefon kayıtları olduğundan zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı M.S’nin avukatının haricinde diğer zanlıların avukatları tutukluluk talebine itiraz etmedi.

8 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın ciddiyetine bulgu yapıp, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına ayrıca zanlı Murat Yıldırım ve Mehmet Sambar’ın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.