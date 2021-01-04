 Uyuşturucu hap soruşturması sürüyor

Girne’de Narkotik polisleri tarafında gerçekleştirilen operasyonda ile tasarruflarında 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar A.S., ve A.Ş., ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Bayram, olayın 31 Aralık tarihinde meydana geldiğini anımsattı.

Bayram, zanlı A.S.’nin tasarrufunda 832 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı görülen zanlıların tutuklandığını ve söz konusu haplar ile ilgili izahat istendiğinde halen aranmakta olan bir şahsın A.Ş.’nin yönlendirmesi ile konu hapları ithal ettirdiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, meselenin soruşturmasının devam ettiğini arana bir şahsın bulunduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.