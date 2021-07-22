Uyuşturucu davasını tutuksuz bekleyecek

Gönyeli’de Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan zanlı C.C., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlının ‘Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Tasarruf’ suçundan suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, 13 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, zanlının tasarrufunda 19 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğuna dikkati çeken polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 15 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)