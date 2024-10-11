Utanç gecesi

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

Kıbrıs Türk siyasi tarihi en büyük rezaletini yaşadı. Zorlu Töre, UBP tarafından 9 kez “Meclis Başkan Adayı” olarak genel kurulda oylandı, tüm seçimlerde kazanmaya yeter sayıya ulaşamadı. Dünkü oylamada 5 kez oylanan Zorlu Töre, son oylamada 23 kabul, 1 geçersiz, 25 ret oyu aldı, seçimi kaybetti.

Seçimi kaybeden Zorlu Töre, meclisin hukuki tutanağını alıp, müdahale ederek değiştirmeye kalkıştı, kürsüden kendisini “başkan” ilan etmeye kalkıştı.

Bu hareket kameralar karşısında yaşandı. Meclis hukukçuları tarafından hazırlanan söz konusu tutanakta Zorlu Töre’nin “seçimi kaybettiği” ifadeleri yer aldı.

Siyasi kaosa dönüşen Meclis Başkanlığı seçimi sonrasında hükümet tarafının nasıl bir adım atacağı bilinmezken ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sert konuştu, ülkenin çok ciddi bir kriz içinde olduğunu kaydetti.

Erhürman, son turda yaşananları "oyun değil, rezalet" olarak nitelendirdi.

Başkanlık seçimlerinde yaşanan krizle birlikte hükümetin işleyişinin tamamen tıkandığını belirten Erhürman, "Bu saatten sonra tek gündem erken seçimdir" dedi.

Öte yandan dünkü meclis toplantısında çok gergin anlar yaşandı. UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP milletvekillerinin üzerine saldırdı, genel kurul salonunda arbede çıktı.

Gün boyu neler yaşandı?

Kıbrıs’ın kuzeyindeki gündem, sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meclisine odaklandı. Öğlen saatlerinde, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te baş başa görüştü.

Alınan bilgiye göre, Üstel ile Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda pazartesiden beri tıkanan Başkanlık Divanı seçimleri konusunu ele aldı.

İki başkanın görüşmesinin ardından UBP Meclis Grubu son durumu değerlendirmek üzere toplandı.

Bu sırada, krizin patlak verdiği günden itibaren “rahatsızlanan” UBP’li vekiller Zorlu Töre ile Ali Pilli’nin Kolan Hastanesi’nden taburcu edileceğine dair söylentiler kulislere yayılmaya başladı.

Öğleden sonra hastaneden yapılan açıklamada Ali Pilli’nin anjiyo olduğu ve gün içerisinde taburcu edileceği duyuruldu.

Aynı açıklamada, Zorlu Töre’ye de anjiyo yapılmak istendiği ancak Töre’nin bu reddedip taburcu olmak istediği belirtildi.

"Yüksek tansiyon" nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin tedavi süreci devam ederken, Zorlu Töre'nin oğlu Tuygun Töre, babası Zorlu Töre'nin sağlık durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

Zorlu Töre'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tuygun Töre, doktorların kendisine stresten uzak, dinlenmesini önerdiğini söyledi.

Tuygun Töre, Zorlu Töre'nin taburcu olduktan sonra evine çekilip istirahat edeceğini söyledi.

Krizin devam etmesiyle ortaya birtakım iddiaların atıldığını da söyleyen Tuygun Töre, bu iddiaların doğru olmadığını savundu "Şu andaki krizi ve sorunu Zorlu Töre başlatmadı. Bu krizi kim başlattıysa onlar çözecek. Ortaya atılan iddialar tamamen yalandır. Zorlu Töre böyle bir şeyi yapacak adam değil."

Şeklinde konuştu.

Ancak Tuygun Töre’nin bu açıklamasına karşın Zorlu Töre, saat 19.10 sıralarında Cumhuriyet Meclisine geldi. Hastaneden yeni çıkmış bir insanının aksine oldukça enerjik görüntülenen Töre, doğrudan Genel Kurul salonuna yöneldi. Saat 20.00 sıralarında zil çaldı ve Genel Kurul toplantısı başladı.

Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeniden Zorlu Töre’yi önerdi.

Genel Kurulun açılışında konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, ilk olarak Başkanlık Divanı seçiminin yapılacağını açıkladı.

Bunun üzerine UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, UBP'nin Meclis Başkan adayının Zorlu Töre olduğunu açıkladı.

Atun'un ardından kürsüye çıkan CTP lideri Tufan Erhürman, son oylamada katıp olarak seçilen Hasan Küçük'ün, oy verme konusunda usulsüzlük yaptığını anımsattı, değişmesini talep etti.

Bunun üzerine Küçük yerine Fırtına Karanfil katıp olarak belirlendi.

Erhürman ayrıca, "Herhangi bir oy pusulası veya zarf üzerinde, herhangi bir işaretin bulunması veya zarf katlanması konusunda farklı bir uygulama olması durumunda itiraz edeceğiz" dedi.

Daha sonra oylama başladı.

İlk oy sırasında bir pusulada "nokta" tespit eden CTP Milletvekilleri duruma itiraz etti, pusula iptal edildi; oylama devam etti.

Başkanlık için yapılan ilk oylamada UBP Milletvekili Zorlu Töre gereken salt çoğunluğu sağlayamadı.49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda 24 kabul, 25 ret oyu alan Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için ikinci tur seçime geçildi.

Töre'nin Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ikinci turunda 25 kabul, 24 ret oy kullanıldı. 49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için üçüncü tur seçime geçildi.

3'üncü tur oylamada da Zorlu Töre yine salt çoğunluğa ulaşamadı. 3'üncü turda Töre 25 kabul, 24 ret oyu aldı.

4. tur oylamaya geçileceği sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman duruma tepki gösterdi ve bir an önce halkın iradesine başvurulması gerektiğini söyledi.

“Fiilen 7 tur geçti, seçemeyeceğiniz insanı aday yapmayın!”

Kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Fiilen 7 tür geçti. Yine gece yarısı ve siz sekizinci tura geçmekten söz ediyorsunuz" dedi. Erhürman, "Bu Meclisin, bu halkın, bu kadar şey çekmesine rağmen devam ediyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı söyleyin. 25 kabul var diye seviniyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz?" Diye sordu. Erhürman, "Bu Meclisten gelmiş geçmiş milletvekillerinden biri bugün ne yazdı biliyor musunuz? 6 dönem Mecliste görev yaptım. Ben yaşantımın sonunda aileme vasiyet ediyorum; hayatımı kaybettiğimde bu Mecliste tören yapılmasın diyor. Kim diyor? Dr. Mustafa Arabacıoğlu... Tüm hikaye koltuk. Başka bir hikaye yok! Siz bu memlekette kurultay nedeniyle okulları 1 hafta geç açtınız. Mesele çocuklar değil, koltuk. Memlekette ekonomi güneye kaydı, kılı kıpırdayan yok, 4 gündür Mecliste bunu yapıyorsunuz. Seçmeyeceğiniz insanı aday yapmayın!" dedi. Erhürman, "Bu saatten sonra siz, Meclis Başkanı seçmiş olmayacaksınız." ifadelerini kullandı. "Bu saatten sonra tek bir gündem var" diyen Erhürman, "erken seçim" çağrısını yineledi. Erhürman, “Kriz sizin kendi içinizdedir ve hep de devam edecektir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da söz alarak, bugün Zorlu Töre için yapılanın yeni bir oylama olduğunu ve “sekizinci tur” söylemlerini doğru bulmadıklarını belirtti.

Hasipoğlu, oylama yapılan son adayın Kutlu Evren olduğunu hatırlatarak, usüle göre adayı belirleyecek olanın grup olduğunu ve grup kararıyla Evren’in adaylığını geri çekerek, Töre’nin yeniden aday gösterildiğini söyledi.

Hasipoğlu, son 2 turun da yapılması ve çıkan sonuca saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, kürsüye çıkarak, yaşananlara tepki gösterdi. Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuşmasını eleştiren Özdenefe, “Gerçekten anlamıyorsunuz, ya da aklımızla dalga geçiyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Özdenefe, "Siz iki gündür mizansen yaptınız. Meclis personelini gelin meclis açıyoruz diye buraya sıraladınız. Faziket Özdenefe nerede diye mizansen yaptıjnız. Şimdi bizimle dalga mı geçiyorsunuz" dedi.

Arbede çıktı: Ahmet Savaşan, Ceyhun Birinci’ye saldırdı

Özfenefe’nin konuşmasının ardından Meclis’te sesler yükseldi.

UBP Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’ye saldırdı.

Yerinden kalkarak çevresindeki vekilleri itmeye çalışan Savaşan’ı UBP’li vekiller zor sakinleştirdi.

Gerginliğin yaşandığı sırada Genel Kurul toplantısına ara vermeyen Zorlu Töre, “oylarınızı kullanın” çağrısı yaptı, oturum sırasında yaşanan kaosa aldırış etmedi.

Töre, Savaşan’ın çevresindekilere saldırdığı sırada mikrofonun açık olduğunu unutarak, “Ahmet (Savaşan) içkili mi?” diye sordu.

Töre’nin, yaşanan arbedeye karşın oy verme işleminin sürdürülesi yönündeki ısrarı, CTP’li vekillerin yoğun tepkisine neden oldu.

Arbedenin ardından Töre için dördüncü tur oylamada da oylar değişmedi ve Töre salt çoğunluğu sağlayamadı. Dördüncü turda Töre için 25 kabul ve 24 ret oy kullanıldı. Ardından beşinci ve son tur oylamaya geçildi.

Töre kaybetti, kabul edemedi, belgede “sahtecilik” yaptı

Meclis Genel Kurulu’ndaki başkanlık seçimlerinde UBP’nin adayı Zorlu Töre 5’inci tur oylamada da 25 ret, 23 kabul ve 1 de geçersiz oy aldı; seçimi kaybetti.

Töre, “oylama sonrasında tek aday olduğu için bu sonucun kendisinin Meclis başkanı seçildiği anlamına geldiğini” iddia ederek kendini “başkan” ilan etmeye kalktı; oturumu kapattı.

Seçimi kaybeden Zorlu Töre, meclisin hukuki tutanağını alıp, müdahale ederek değiştirmeye kalkıştı, kürsüden kendisini “başkan” ilan etmeye kalkıştı.

Muhalefet milletvekilleri bu açıklamaya sözlü itiraz etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı basın mensuplarına açıklama yaparak yarın konu hakkında Başsavcılıktan yazılı görüş alınacağını dile getirdi.

Arıklı’nın bu açıklaması üzerine muhalefet milletvekilleri ve Arıklı arasında da sözlü tartışma yaşandı.

Muhalefet milletvekilleri ise bu sonucun Başsavcılık’tan görüş istenmeye ihtiyaç duyulacak bir yönü olmadığını ifade ederek, sonucun çok açık olduğunu ve Töre’nin seçilemediği anlamına geldiğini belirtti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, yapılan oylama sonucunda Zorlu Töre’nin kaybettiğini gösteren Meclis tutanağını basınla paylaştı. Belgede, “adayın kaybettiği” yönünde ifadeler yer aldı.