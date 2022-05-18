ÜstEl Hükümeti’ne 29 kabul, 20 ret
ÜstEl Hükümeti, UBP-DP-YDP’nin KABUL oylarıyla, OYÇOKLUĞU ile güvenoyu aldı.
ÜstEl Hükümeti, UBP-DP-YDP’nin KABUL oylarıyla, OYÇOKLUĞU ile güvenoyu aldı.
Meclis Genel Kurulu, ÜsTel Hükümeti Güven Oylaması için toplandı, CTP Milletvekilleri Meclis birleşimine üzerinde 'Hayır' yazılı siyah tişörtlerle katıldı.
CTP ve HP, Üstel Hükümeti’ne RET dedi. Oylama sırasında RET oyu veren CTP ve HP Milletvekilleri Genel Kurul’dan tek tek ayrıldı.
ÜsTel Hükümeti, güven oylamasında 29 Kabul, 20 RET oyu aldı. HP Milletvekili Ayşegül Baybars oylamaya katılmadı.
Üstel: “Anavatan’la işbirliği içerisinde bu zor günlerden çıkacağız”
ÜstEL Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, Hükümet’in hayırlı olmasını diledi, güven oylamasına katılan milletvekillerine teşekkür etti.
Üstel, bu zor günlerden Anavatan’la işbirliği içerisinde çıkılacağı temennisini de belirtti.