Üstel: “Az alana daha çok; çok alana daha az artış verilmesi için çalışma yapılıyor”

Başbakan Ünal Üstel, Hükümetin Hayat Pahalılığı Ödeneğinin daha kısa aralıklarla verilmesi ve düşük ücret alana daha çok, yüksek ücret alana daha az artış yansıtılması için çalışmalar yaptığını belirterek, önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışmaların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Meclis oturumunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 62. madde tahtında söz alarak, ceza yasalarında yapılmak istenen değişikliklerle ilgili konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, söz konusu yasaları muhalefetin de bulunacağı komitede tartışmak üzere ertelediklerini hatırlattı.

Üstel: “Yapmak istediğimiz basıncı arkadaşlarımızı veya başkalarını üzmek değil”

Gazetecilerin yapılmak istenen yasa değişikliklerine tepki koymak amacıyla yaptığı protestoyu işaret eden Üstel, “Yapmak istediğimiz basıncı arkadaşlarımızı veya başkalarını üzmek değil. İnternet gazetelerinde bir takım düzenlemeler yapmaktır” dedi.

Pandemi, savaş ve TL’nin değer kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Üstel, Hayat Pahalılığı Ödeneğini bir an önce vermek için çalıştıklarını vurguladı.

Hükümetin Hayat Pahalılığı Ödeneğinin daha kısa aralıklarla verilmesi ve düşük ücret alana daha çok, yüksek ücret alana daha az artış yansıtılması için çalışmalar yaptığını da kaydeden Başbakan Üstel, çalışmalar tamamlanınca kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın oturduğu yerden söz alarak, söz konusu 3 yasanın komitelerde görüşülecek bir tarafı olmadığını söyleyerek, “Bu yasaları geri çekin, meslek örgütlerinin sunduğu yasaları komite görüşsün” dedi. Bunun üzerine Başbakan Ünal Üstel, “Bizim niyetimiz var, sizin de varsa biz varız” yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından özel gündemde yer alacak işler kısmına geçildi.

-Ek Bütçe...

Bu çerçevede, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili raporu sundu. Sonrasında ise Maliye Bakanı Sunat Atun, 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili sunuş yaptı.

Üstel: “Az alana daha çok; çok alana daha az artış verilmesi için çalışma yapılıyor”

Atun: “DPÖ’nün 2022 yılı sonu TÜFE tahmini yüzde 109.53”

Toros: “Devlet sadece maaş ödemek için bütçe oluşturmaz

Atun: “Kamu borç yükünün azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır”

Sunuşunda yüksek enflasyon nedenlerini anlatan Atun, ek bütçenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, gelirlerde artırıcı önlemler ve giderlerde ise tasarruf tedbirleri alınmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde yer alan gider azaltıcı ve gelir artırıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Atun, ek bütçede sağlık ve eğitim alt yapısının geliştirilmesi için kaynak tahsisatının artırıldığını ve doğrudan gelir desteği ödeneklerinin güncel şartlara göre artırılmasının öngörüldüğünü de anlattı.

2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanırken Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığını aktaran Atun, 2022 yılının ilk 5 ayında TÜFE’nin yüzde 43.10 olduğunu ve yılın ikinci 6 ayında ise bu rakamın yüzde 55’i bulacağının tahmin edildiğini belirtti.

Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın yüzde 48’e göre hazırlandığını kaydeden Atun, son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında bu oranın yetersiz kalacağını anlattı ve Devlet Planlama Örgütü’nün 2022 yılı sonu TÜFE tahminin yüzde 109.53 olduğunu aktardı.

Ülkenin iç ve dış borçlarının toplamın 67 milyar 843 milyon TL olduğunu bildiren Atun, “Kamu borç yükünün azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır” dedi.

En yüksek bütçe açığı öngörüsü bulunduğunu söyleyen ve kamu kaynaklarının etkili kullanılması gerekliliğine vurgu yapan Atun, ek mesai ödemelerinin de kamu maliyesi açısından sürdürülebilirlik sorununa işaret ettiğini söyledi.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi. Bu çerçevede ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı.

Toros: " Ek Bütçede öngörülen rakamları yeterli değil”

Ülkede büyük bir bütçe açığı olduğunu ve borçlanma limitlerinin dolduğunu anlatan Toros, 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanması için geç kalındığını ve Ek Bütçede öngörülen rakamların yeterli olmadığını söyledi.

“Devlet sadece maaş ödemek için bütçe oluşturmaz” diyen Toros, sekteye uğrayan işletmelerin yeniden finansal sağlıklarına kavuşması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, işsizliğin önlenmesi gibi konulara işaret etti.

Ülkede ciddi bir kayıt dışılık olduğunu ve işletmelerin vergi kaçırmasının bunun başlıca nedeni olduğunu belirten Toros, kapsamlı bir vergi reformu yapılması gerektiğini kaydetti.

Devletin ödediği Hayat Pahalılığı ödeneğinin gerçek enflasyonu karşılamadığını ve çalışanların sürekli fakirleştiğini söyleyen Toros, asgari ücretle çalışanların tüm vergilerden muaf tutulmasını da önerdi.

Toros, Euro’ya endeksli muhasebe sistemine geçişin gerekli olduğunu da söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İşbirliği Anlaşması’nda bunu engelleyen bir madde bulunmasını eleştirdi.

Toros, Ek Bütçe’nin yetersiz kalacağına inanç belirterek, CTP olarak “ret” oyu vereceklerini sözlerine ekledi.