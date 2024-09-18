İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu’nun (CWBC), Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum temsilcileri, geçen hafta Belfast ve Dublin'e çalışma ziyaretinde bulundu.

CWBC’den yapılan açıklamaya göre, çalışma ziyaretinin, AB Sivil Büyü Programı aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette, temsilcilerin hem Hayırlı Cuma Anlaşması’nın imzalanma sürecini o zamanki aktörlerin ağzından dinleme fırsatı buldukları hem de hem de anlaşmanın uygulanması için aktif olarak çalışan politikacılar ve yetkililerle görüştükleri ifade edildi.

“CWBC üyeleri için bu deneyim, elde edilen başarıları görmenin yanı sıra, çatışma sonrası ve barışın inşası aşamasında hala karşılaşılan zorlukları ve anlaşmanın sürdürülebilmesi için verilen mücadeleyi görmek açısından da önemli…” ifadelerine yer verilen açıklamada, CWBC’nin Belfast'ta Britanya hükümetinin Kuzey İrlanda'daki ofisinde üst düzey yetkililerle görüşerek, ofisin temel amaçlarını ve Kuzey İrlanda yönetimi ile birlikte çalışarak ortak bir gelecek inşa etmeye ve Hayırlı Cuma Anlaşması”nın uygulanmasına yönelik çalışmaları ayrıntılı bir şekilde dinleme fırsatı elde ettiği kaydedildi.

Üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi

Açıklamada, müzakereler sırasında İrlanda Başbakanı ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nın imzacılarından biri olan Bertie Ahern ile Dublin'de bir araya gelen CWBC üyelerinin, Ahern’in Kuzey İrlanda deneyimini detaylı bir şekilde dinlediği ve kendisine sorular yönelttiği ifade edildi.

“CWBC, Dublin’de İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Sekreter Joe Hackett ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra Kıbrıs ve Güneydoğu Avrupa bölgesinden sorumlu diğer üst düzey yetkililerle de görüştü.” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi.

“Verimli ve bilgilendirici geçen görüşmede CWBC üyeleri, koalisyonun temel amaç ve ilkelerini ve 60 yıldır başarısızlıkla sonuçlanan çözüm çabalarının ardından Kıbrıs'ta neredeyse tamamı erkeklerden oluşan müzakere sürecini daha kapsayıcı, daha şeffaf ve sonuç odaklı hale getirmek için bir fark yaratma kararlılığını pekiştirirken, Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu'ndan ne kadar güçlü bir şekilde ilham aldığını açıklama fırsatı buldu. CWBC, Belfast'ta Hayırlı Cuma Anlaşması'nın bir diğer güçlü aktörü ve Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu'nun kurucularından Bronagh Hinds ile de bir araya geldi.

Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu'nun barış görüşmelerinde seçim direktörü ve Hayırlı Cuma Anlaşması müzakerelerinde baş danışmanı olan Bronagh, deneyimlerini CWBC üyeleriyle paylaştı. CWBC üyelerinin Kıbrıs'ta bir barış anlaşması imzalanması için altmış yıldır sürdürülen çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasından duydukları endişe ve hayal kırıklığını kapsamlı bir şekilde dinledi ve tavsiyelerde bulundu.”

Barış Duvarları ziyaret edildi

Açıklamada, CWBC üyelerinin Kuzey İrlanda Yürütme Ofisi'nde yardımcı Bakan olarak görev yapan Aisling Reilly ve Pam Cameron, Kuzey İrlanda Meclisi'nde Kadın Grubu Başkanı Claire Sugden MLA'nın yanı sıra Kellie Armstrong MLA ve mevcut tüm kadın milletvekillerinden oluşan partiler üstü bir forum olan Kadın Grubu üyeleriyle de bir araya geldiği belirtildi.

Ziyaretin Kuzey İrlanda siyasetinde kadınların durumunu ve kadınların her alanda ilerlemesi için devam eden mücadelelerini anlamak açısından bilgilendirici olduğunun kaydedildiği açıklamada, “CWBC, Kuzey İrlanda Yürütme Ofisi ve Kuzey İrlanda Meclisi'nde yapılan toplantıların yanı sıra iki önemli merkez olan WAVE Travma Merkezi ve Shankill Ortak Kadın Merkezi’ni de ziyaret etti.” denildi.

CWBC üyelerinin Kuzey İrlanda'da çoğunluğu Belfast'ta bulunan ve Katolik mahallelerini Protestan mahallelerinden ayırmak ve korumak için inşa edilen Barış Duvarları’na da özel bir tur düzenlediği belirtilen açıklamada, üyelerin Barış Duvarı’nı imzalayarak kalıcı barış ve bu tür yapıların yıkılarak insanların Kuzey İrlanda'nın her yerinde güvenle dolaşabileceği bir zaman için umut mesajları bıraktığı kaydedildi.