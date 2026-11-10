Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 88’inci yılında AKM’deki törenle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Anma Programı düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Vekili ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, askeri erkan, bazı bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına ataşe Aysel Zehra Kara ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Binbaşı Yusuf Kaya konuşma yaptı.

Program, Türk Maarif Koleji Korosu’nun hazırladığı oratoryo ile tamamlandı.