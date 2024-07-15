Ülkeye 1 kilogram uyuşturucu, tabanca, şarjör ve vanlı mermi ile giriş yaptılar

Girne Turizm Limanı’nda bu sabah gerçekleştirilen 'Nokta Operasyonu'nda 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu, 3 adet tabanca, tabancalara ait şarjör ve 30 adet canlı mermi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Turizm Limanı’nda, bu sabah 08.30 sıralarında , Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan B.U.(E-23) ile M.T.(K-46)’nin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu, 3 adet tabanca, tabancalara ait şarjör ve 30 adet canlı mermi tespit edildi.

Polis söz konusu 2 kişiyi tutukladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.