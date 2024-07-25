UKÜSEM, cankurtaranlara ilk yardım eğitimi verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜSEM) ve UKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım programı uzman kadrosu tarafından Güçver Su Sporları Kulübü bünyesinde görev alan cankurtaranlara yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

UKÜ İlk ve Acil Yardım programı öğretim görevlisi Kadir Çekiç, 2018 yılından bu yana çeşitli kurum ve kuruluşa ilk yardım eğitimi verdiklerini işaret ederek, amaçlarının ülkede ilk yardım bilmeyen kişi sayısını azaltmak ve yanlış yapılan ilk müdahaleleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Çekiç, Güçver Su Sporları Kulübü’ne yönelik gerçekleştirdikleri eğitimin iki gün sürdüğünü dile getirerek, eğitimde cankurtaranlara birebir ilk yardım müdahaleleri yaptırdıklarını dile getirdi.

Katılımcılara, özel olarak sudan hasta çıkarma konusunda bilgi verdiklerini de belirten Çekiç, “Ayrıca sudan bilinçsiz hasta çıkarma şekilleri, cankurtaran çantası ekipmanlarının kullanımı ve suda acil durumlar hakkında eğitim verdik” ifadesini kullandı.

Çekiç, yaz mevsiminin gelmesi ile boğulma vakalarında önemli bir artış yaşandığını aktararak, bu nedenle ülkede çok sayıda vatandaşın ya boğulma tehlikesi geçirdiğine ya da hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Vatandaşların özellikle bu dönemde boğulma vakalarına karşı dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini de kaydeden Çekiç, “Her ne kadar cankurtaran ve ambulans hizmetleri sistemli bir şekilde çalışsa da boğulan bireye yanlış yapılan ilk müdahale veya geciken ilk yardım maalesef bizleri sevdiklerimizden koparabiliyor. Bu nedenle ilk yardım eğitimlerine büyük önem veriyoruz” dedi.

İlk Yardım Eğitmeni Paramedik Çekiç, vatandaşlara toplum tarafından güvenli olarak bilinen ve tercih edilen plajlarda yüzme tavsiyesinde bulunarak, “Bilmediğiniz sularda ya da ıssız alanlarda suya girilmemelidir. Ayrıca yüzmeyi çok iyi biliyor olsanız dahi kurumsal hizmet veren tesisleri, cankurtaran hizmeti bulunan plajları ve havuzları tercih edin” şeklinde konuştu.

Konuşmasında cankurtaran adaylarına eğitim verilse dahi eğitimin üzerinden uzun zaman geçmesi ya da sudan çıkarmanın daha fazla önem arz etmesi sebebiyle ilk yardım eğitimin ayrı olarak alınması gerektiğine dikkat çeken Çekiç, “Bu kapsamda UKÜSEM ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüzün ortak projesi ve Paramedik Programımızın eğitmen desteğiyle cankurtaranlarımıza ilk yardım eğitimi verdik. Eğitim alan özverili cankurtaranlarla Kıbrıs sahilleri artık daha güvenli” ifadesini kullandı.