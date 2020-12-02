Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yola dikkat
Üçkaya'nın ölüm nedeni araştırılıyor

Üçkaya'nın ölüm nedeni araştırılıyor

Lefkoşa’da 26 Kasım’da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Metin Üçkaya’nın kesin ölüm sebebi otopsiside belirlenemedi

A+A-

Lefkoşa’da 26 Kasım’da İstanbul Sokak’taki basamaklar üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Metin Üçkaya’nın (E-60) otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku örnekleri alındı.

Üçkaya’nın ani ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu haber toplam 199 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler
Metin Üçkaya yaşamını yitirdiMetin Üçkaya yaşamını yitirdiMüzisyen Metin Üçkaya, İstanbul Sokak’ta basamaklar üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.