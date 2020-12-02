Üçkaya'nın ölüm nedeni araştırılıyor
Lefkoşa’da 26 Kasım’da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Metin Üçkaya’nın kesin ölüm sebebi otopsiside belirlenemedi
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Lefkoşa’da 26 Kasım’da İstanbul Sokak’taki basamaklar üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Metin Üçkaya’nın (E-60) otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku örnekleri alındı.
Üçkaya’nın ani ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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