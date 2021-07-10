Üç yıl önce ölen doktor görevden alındı

Avrupa’nın manşete taşıdığı habere göre hükümet, üç yıl önce hayatını kaybeden Dr. İhsan Kaya Okur’u görevden aldı.

Hükümet Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla 7 fahri temsilci ve 3 fahri konsolosu görevden aldığını duyurdu.

Görevden alınan isimler arasında KKTC Cidde Fahri Temsilcisi olarak görev yapmış, üç yıl önce hayatını kaybeden Dr. İhsan Okur da var.