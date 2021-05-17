UBP’nin önergesi, oyçokluğuyla onaylandı

Meclis Genel Kurulu, erken seçim tarihinin belirlenmesine yönelik kurulan özel komitedeki parti temsiliyet sayılarını belirlemek üzere Ad-hoc komite kurulmasına ilişkin UBP’nin önerisini görüşerek oyçokluğu ile kabul etti.

Meclis Genel Kurulu, tartışmalar üzerine verilen 10 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, UBP’nin önerisinin oyçokluğu ile onaylandığını açıkladı.

UBP’nin önergesi, Erken seçim tarihinin görüşüleceği Ah Hoc Komite’nin 3 UBP, 2 CTP, 1 HP, 1 DP, 1 TDP ve 1 de YDP milletvekilinden oluşmasını öngörüyor.

Oylama sırasında tartışma

Meclis Genel Kurulu’ndaki oylama ‘tartışma’ yarattı. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı tezkereye ilişkin oylama yaptı, CTP Milletvekilleri neyin oylandığının anlaşılmadığına işaret etti, Meclis Başkanı’ndan izahat istedi.

Teknik sıkıntı varsa çözüleceğini söyleyen Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı.

Konuşmaların ardından oylama yapıldı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ‘neyin oylandığının anlaşılmadığına’ işaret etti, söz konusu önerinin oylanamayacağına vurgu yaptı, “Oylanan nedir, komite kararı yok, söyleyin” dedi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu teknik anlamda bir sıkıntı varsa yeniden bakılabileceğini söyledi, “Tezkere katip tarafından okundu” dedi.

Özdenefe, “Özdemir Berova’nın UBP adına sunduğu bir mektuptur bu, neyi oyladığınızı bize söyleyin” ısrarında bulundu.

Önder Sennaroğlu, “Teknik arkadaşlar bakıyor, bir eksiklik, aksaklık varsa bakacaklar, tezkereyi oyladım” dedi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu konu açıklığa kavuşana kadar Meclis oturumuna 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Meclis Genel Kurulu yeniden toplandı.

Erhürman: “Alınan karar yok hükmünde”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Meclis Hükümete ait bir yer’ tavrı ile Hükümet’in dilediğini Meclis çalışanlarına yaptırma eğiliminde olduğuna vurgu yaptı, Meclis İç Tüzüğü’nün konuya ilişkin maddelerine işaret etti.

Yetkinin Hukuk Komitesi’nde olduğunun altını çizen Erhürman, Danışma Kurulu’nun görev alanında olmayan bir konunun, Danışma Kurulu 2 kez toplanamadı diye Genel Kurul’a sevk edilmesinin İç Tüzüğün ihlali olduğuna değindi, alınan kararın da ‘yok hükmünde’ olduğuna vurgu yaptı. Erhürman, “Böyle bir karar burada çoğunlukla alındı gibi görünse de bu yok hükmünde olacak” dedi.

Baybars: “Oylama geçersiz”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da oylamanın geçersiz olduğunu savundu, Meclis Başkanlığı’nca değerlendirilmesini istedi.

Denktaş: “Arabayı atın önüne koyduk ittirmeye çalışıyoruz”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, “Arabayı atın önüne koyduk ittirmeye çalışıyoruz” derken, bu kadar ciddi bir konuda tartışma açılacağına, önerilerin şu anda gündeminde olduğu Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülmesi önerisini belirtti.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden çıkacak kararın Meclis Genel Kurulu getirilmesinin ve İç Tüzüğün de çiğnenmemesinin daha doğru olacağı görüşünü belirten Denktaş, “Azınlık Hükümeti’nin çoğunluk desteği var” dedi.

Serdar Denktaş, muhalefetin tüzüğe ilişkin itirazlarının haklı olduğunu söyledi, “Zoraki olmasın” şeklinde konuştu.

Sennaroğlu: “Hukukçular değerlendirdi, yanlış uygulama yok”

Meclis Genel Kurulu’nda tartışma bitmedi. İtirazlara karşın Meclis Başkanlığı ve Azınlık Hükümeti’nin tepkisiz kalmasına muhalefet tepki gösterdi. Meclis Başkanı verilen dakikalık arada hukukçularla değerlendirme yapıldığını ve yanlış bir uygulama olmadığı neticesinin çıktığını söyledi.