Özdenefe’den Sennaroğlu’na: “Neyi oyladınız? Açıklayın!”

Erhürman: “Bunun adı darbedir, aradığınız şey de Azınlık Hükümeti ile diktatörlüktür”

Meclis’in 3 buçuk saat geç açıldığına işaret eden CTP Milletvekili Tufan Erhürman, “Adap duvarını, edep duvarını aştık. Son bir saattir Sayın Başbakan bir milletvekili ile odasında görüşüyor, biz de bekliyoruz” dedi.