Özdenefe’den Sennaroğlu’na: “Neyi oyladınız? Açıklayın!”
Meclis Genel Kurulu’ndaki oylama ‘tartışma’ yarattı. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı tezkereye ilişkin oylama yaptı, CTP Milletvekilleri neyin oylandığının anlaşılmadığına işaret etti, Meclis Başkanı’ndan izahat istedi.
Meclis Genel Kurulu’ndaki oylama ‘tartışma’ yarattı. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı tezkereye ilişkin oylama yaptı, CTP Milletvekilleri neyin oylandığının anlaşılmadığına işaret etti, Meclis Başkanı’ndan izahat istedi.
Teknik sıkıntı varsa çözüleceğini söyleyen Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu birleşime 10 dakika ara verdi.
Konuşmaların ardından oylama yapıldı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ‘neyin oylandığının anlaşılmadığına’ işaret etti, söz konusu önerinin oylanamayacağına vurgu yaptı, “Oylanan nedir, komite kararı yok, söyleyin” dedi.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu teknik anlamda bir sıkıntı varsa yeniden bakılabileceğini söyledi, “Tezkere katip tarafından okundu” dedi.
Özdenefe, “Özdemir Berova’nın UBP adına sunduğu bir mektuptur bu, neyi oyladığınızı bize söyleyin” ısrarında bulundu.
Önder Sennaroğlu, “Teknik arkadaşlar bakıyor, bir eksiklik, aksaklık varsa bakacaklar, tezkereyi oyladım” dedi.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu konu açıklığa kavuşana kadar Meclis oturumuna 10 dakika ara verdi.