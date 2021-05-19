Hükümet’in ‘Ad-hoc Komitesi’, yargı yolunda

Azınlık hükümetinin seçim tarihi için Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ni devre dışı bırakarak özel bir komite kurmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden muhalefet partiler konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor…

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: “Bu tavırlar karşısında sessiz kalmayacağız. Gerek Mecliste gerek yargıda gerek sokakta karşılarında durmaya devam edeceğiz.”

HP Milletvekili Kudret Özersay: “Muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmadınız”

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit: “Komiteye temsilci göndermeyeceğiz, oldubittiye getirilmemesi için de hukuki çalışmaları sürdüreceğiz”

YENİDÜZEN

Azınlık hükümetinin seçim tarihi için Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ni devre dışı bırakarak özel bir komite kurmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden muhalefet partiler konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor…

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Anayasa ve İç Tüzüğe aykırı hareket ettiğini ifade eden muhalefet partileri, tüm itirazlara rağmen hükümetin Meclis’te karar aldırıp komite kurma yoluna gitmesini sert bir dille eleştirdi. Konuyu yargıya taşımaktan başka çare kalmadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Bu tavırlar karşısında sessiz kalmayacağız”

Yaşananların hem hukuki hem de siyasi boyutuyla çok önemli olduğunun altını çizen CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, parti yetkili organlarıyla komiteye katılıp katılmama konusunu değerlendirdiklerini ifade ederek, mevzuatı ve Anayasa’yı yok sayılmasının görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Özdenefe, konuyla ilgili yasal girişim ve yargıya taşıma konusu da dâhil olmak üzere çeşitli istişarelerin parti içinde sürdürüldüğünü ifade ederek, meselenin hukuki teknik konusunun değerlendirildiğini aktardı.

“Bu tavırlar karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.

Hukuki boyutun çok önemli olduğunu anlatan Özdenefe, “Yine de bu çıkmazı Meclis ve siyasi istişarelerle açılacaktır. Ama azınlık hükümetinin herhangi bir diyalog gayreti yoktur. Mesele seçim tarihi belirlenmesinin çok ötesinde bir boyuta geldi. Bu yapılanlar artık kabul edilemez. Hukuk tanımazlık ayır bir boyuta geçmiştir. Gerek Mecliste gerek yargıda gerek sokakta karşılarında durmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Komiteye temsilci göndermeyeceğiz, oldubittiye getirilmemesi için de hukuki çalışmaları sürdüreceğiz”

Konuyu yargıya götürmeyi enine boyuna incelediklerini kaydeden TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, “Kesinlikle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ama tedbir alarak da hükümetin bunu oldubittiye getirilmemesi için de hukuki çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Diğer muhalefet partileri ile de istişare içerisinde olduklarını kaydeden Özyiğit, “Hukuk çiğneniyor, usulsüzlük yapılıyor çağrılarına cevap vermiyorlar, uzlaşıdan kaçıyorlar.” diyerek hükümetin bunları yapmak yerine genel seçim konusunda bir uzlaşı arayışına girmesi gerektiği görüşünü savundu.

“Parmak hesabıyla dediğimizi yaptıracağız hesabı yaparlarsa biz de muhalefet olarak karşı çıkmak var gücümüzle çalışacağız” yorumunu yaptı.

HP Genel Başkanı-Milletvekili Kudret Özersay:

“Muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmadınız”

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azınlık Hükümeti’nin ortaya koyduğu bu anti demokratik zihniyete karşı durmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti. Özersay, “Bu durumda muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmamış olursunuz. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE, DEMOKRASİYE ve HALK İRADESİNE inanan Halkın Partisi Azınlık Hükümetinin ortaya koyduğu bu ANTİ DEMOKRATİK zihniyete karşı durmaktan çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.