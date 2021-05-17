Özersay: “Empoze içeren yaklaşımla Ad-hoc Komite kurulmasına destek vermeyeceğiz”

‘Olağan’ usule işaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, olağan usul, yani Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne öneriler görüşülmeden ‘olağan dışı’ bir usulü diretmenin kabul edilemez olduğuna işaret etti.

UBP’nin ‘empoze’ girişiminde olduğuna vurgu yapan Özersay, “Hayır oraya gitmeyecek, benim istediğim olacak yaklaşımında bulunuyorsunuz, yanlış olan budur. Uzlaşma kültürü ile hareket etmek önemlidir” dedi.

Başbakan Ersan Saner’e ‘uzlaşma’ çağrısında bulunan Özersay, uzlaşmaz tavrı da memleketin geleceği açısından zararlı bulduğunu ifade etti. HP olarak empoze içeren yaklaşımla Ad-hoc KOMİTE kurulmasına da destek vermeyeceklerini açıkladı.

Özersay: “Kendilerini bağımsız adleden milletvekillerine de sormak lazım, siz bağımsız milletvekili misiniz? UBP Milletvekili misiniz?”

“Siz böyle bir Hükümet kurarak, memleketi Hükümetsiz bıraktınız” diyen HP Genel Başkanı Kudret Özersay, güvenoyunda aldığı oy sayısı ne olursa olsun, Hükümet’in toplamda 24 sayıya sahip olduğunun altını çizdi.

Muhalefetle uzlaşı ihtiyacının da bundan kaynaklı olduğuna vurgu yapan Özersay, “Kendilerini bağımsız adleden milletvekillerine de sormak lazım, siz bağımsız milletvekili misiniz? UBP Milletvekili misiniz?” dedi.

Özersay’ın bu sorularına UBP Milletvekilleri’nden tepki gelmesi üzerine de Özersay, “Herhalde Halkın Partisi’nden seçilerek Meclis’e giren milletvekillerine de bu soruyu sorma hakkımız vardır” şeklinde konuştu.

Bağımsız Milletvekilleri’nin zaman zaman Hükümet’in aksi oy kullandığına işaret eden Özersay, Başbakan Saner’in bu Azınlık Hükümeti’ni, 4’lü koalisyon Hükümeti ile mukayese etmesini eleştirdi.