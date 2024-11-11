UBP – YDP – DP Hükümeti Meclis’i kilitledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi’nin Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından açılması ve bütçe komitesinin görevine başlaması için tezkerenin görüşülmesi yönünde öneride bulundu, koalisyon reddetti.

CTP’den yapılan açıklamada, “Diyalog davetimizi yineledik. Bu davetimiz karşılık görmedi” denilerek, “Cumhuriyet Meclisi’nin ‘seçilmemiş’ biri tarafından açılmasına demokrasi, hukuk ve halkımıza saygımız nedeniyle izin vermemiz mümkün değildir” vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “Demokrasi ve hukuk için Meclis’teyiz. Meclis halkımızın, Meclis hepimizin” ifadeleri kullanıldı.

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