“İlk 90 günde 40 adımlık acil eylem planımız hazır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, seçim sonrasına yönelik hazırladıkları ilk 90 günlük acil eylem planında Meclis’te 13, hükümette ise 27 adımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Zeki Çeler, Kıbrıs Objektif Web TV’de Ahmet Özoy’un sunduğu Gündem programına konuk olarak partisinin ilk 90 günlük acil eylem planını açıkladı, seçim hazırlıklarını ve ülke gündemini değerlendirdi.

Önceliklerinin milletvekili dokunulmazlığını kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırmak olduğunu belirten Çeler, nüfus ve vatandaşlık verilerinin açıklanması, gemi faciasının araştırılması ve sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. TDP’nin seçimlerden üçüncü parti olarak çıkacağından emin olduklarını vurgulayan Çeler, “Meclis’te grup kuracağız” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Çeler: “13 adım Meclis’te, 27 icraat hükümette”

Çeler, ilk 90 günlük acil eylem planında 13 düzenlemeyi gerek muhalefette gerek hükümette Meclis gündemine taşıyacaklarını, 27 icraatı ise hükümette hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Önceliğimiz kürsü dokunulmazlığı”

Milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasına yönelik anayasa değişikliği önerisini Meclis’e sunacaklarını açıklayan Çeler, 50 milletvekili adayının bu konuda taahhütname imzaladığını hatırlatarak hesap verebilir siyaseti esas aldıklarını söyledi.

Nüfus ve vatandaşlık verilerinin açıklanması için önerge sunacaklarını belirten Çeler, 30 Ağustos’taki gemi faciasının araştırılması ve hastanelerdeki ilaç ile tıbbi malzeme eksikliklerinin incelenmesi için de Meclis’te girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

“Yarattıkları enkaz duyulmasın diye Meclis’i açmıyorlar”

Meclis’in toplanamamasına tepki gösteren Çeler, bütçe görüşmelerinin başlamamasının ülkeyi belirsizliğe sürüklediğini savundu. Çeler, “Meclis açılmasın, yaşananlar ve yarattıkları enkaz duyulmasın, daha fazla konuşulmasın diye bunları belli ki yapıyorlar” dedi.

“Tam gün eğitim hazırlıksız ve plansız olmaz”

Tam gün eğitimin altyapı ve paydaşların katılımıyla planlanması gerektiğini belirten Çeler, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını, pilot uygulamaya geçilmesini ve konteyner sınıflardaki güvenlik sorunlarının giderilmesini istedi.

Sağlıkta personel ve ilaç eksikliklerine dikkat çeken Çeler, internet ve telefon üzerinden tek merkezden randevu alınabilecek bir sistem oluşturmayı ve sağlık sigortasını hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ülkeye girişlerde Türkiye ile ortak güvenlik sistemi kurulabileceğini belirten Çeler, toplu taşımada düzenli seferler ve şehir içi ring sistemlerini, turizmde ise butik otelciliğin desteklenmesini önerdi.

“TDP üçüncü parti olacak, Meclis’te grup kuracağız”

TDP’nin seçimlerden üçüncü parti olarak çıkacağından emin olduklarını vurgulayan Çeler, Meclis’te grup kuracaklarını ifade etti. Dokuz belediyede meclis üyesi adayı çıkardıklarını belirten Çeler, bu isimleri 2030 yerel seçimlerine hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.