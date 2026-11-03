LTB, Kemer Sokak’taki park düzenlemesini tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kemer Sokak’ta gerçekleştirdiği park düzenlemesini tamamlayarak alanı mahalle sakinlerinin kullanımına sundu. Toplam 1.070 metrekarelik parkta çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve otopark bulunuyor.

Parkta çocuklar için ayrılan 165 metrekarelik oyun alanının zemini, çocukların güvenle ve keyifle vakit geçirmeleri için karo kauçukla kaplandı. 3-12 yaş grubuna yönelik oyun grubunun yanı sıra ikili salıncak, ikili tahterevalli, iki trambolin, kuluçka salıncak ve halatlı dönence de alanda yer alıyor.

Park düzenlemesi kapsamında 300 metrekarelik yürüyüş yolu ve 150 metrekarelik kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Altı araçlık otoparkta alanına sahip ve toplam 1070 metrekarelik arazi üzerinde düzenlenen parkta yeşil alanlar için 370 metrekarelik bitkilendirme çalışması yapıldı. Parkın geceleri de güvenle kullanılabilmesi için 13 LED aydınlatma yerleştirildi.

Yeni düzenlemesiyle mahalleye huzur ve keyif katan Kemer Sokak Parkı, her yaştan yurttaşın yararlanabileceği yeşil ve sosyal bir buluşma noktası olarak hizmet vermeye devam edecek.