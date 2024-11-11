Öztürkler, ‘başkan’ koltuğuna oturmaya çalıştı, Meclis karıştı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler Meclis Başkanı koltuğuna oturmaya çalıştı, CTP Milletvekilleri direndi, Meclis karıştı.

İlk olarak Genel Kurul salonunda toplanan iktidar ve muhalefet vekilleri, Meclis Başkanı koltuğunun sağında ve solunda nöbet tuttu.

Gergin havanın hakim olduğu nöbetlerin ardından zil çaldı ve UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, Meclis Başkanı koltuğuna oturmaya çalıştı, arbede çıktı.

Öztürkler, CTP Milletvekillerinin engeliyle karşılaştı, ancak koltuğu bir türlü bırakmadı.

Bunun üzerine UBP’li vekiller ile CTP Milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Yaşananlar sırasında Öztürkler’in “koltuğu asla bırakmak istemediği” gözlemlendi.

Gerginliğin ardından iki parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirmek üzere salondan ayrıldı.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, geçersiz oylara ve divanın herhangi bir kararı olmamasına rağmen, UBP – YDP – DP koalisyonu tarafından hukuk dışı şekilde Meclis Başkanı ilan edilmiş durumda.

CTP, söz konusu hukuk dışı “ilanı” tanımıyor.