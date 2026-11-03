Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Bu şehri geçmişin girdabından hep birlikte çalışarak çıkarttık, bugününü hep birlikte çalışarak kazandık” dedi.

Harmancı, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Gürsel Benan, Harmancı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

LTB’den gönderilen basın açıklaması özetle şöyle:

“Harmancı’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok çalışmada yanlarında olduklarını belirten Benan, yapılan hizmetlerin gelecekte yapılacak çalışmaların da göstergesi olduğunu belirtti ve Harmancı’nın başkanlığında daha güzel ve huzurlu bir Lefkoşa’ya ulaşılması temennisinde bulundu.

Harmancı, Dernekle özellikle Metehan bölgesi başta olmak üzere birçok konuda ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bölgenin tamamının kanalizasyon altyapısına kavuşturulmasının önemine dikkat çeken Harmancı, Derneğin taleplerinin de kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Bu memleket için sorumluluk alan ve mücadele eden insanların hatıralarını yaşatmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Harmancı, ülkede yaşanan acılardan ders çıkarılması ve kayıp ailelerine yönelik çalışmaların ciddiyetle devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Belediyenin mali yapısına ve yönetim anlayışına da değinen Harmancı, iyi yönetim sayesinde LTB’nin bugün yatırımlarını sürdürebilen ve borçlarını kapatmış bir noktaya geldiğini belirtti. Bunun ortak emek ve çabanın sonucu olduğunu ifade eden Harmancı, Lefkoşa’nın iyi yönetim anlayışıyla önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.

Harmancı, “Bu gemiyi önce fırtınalı havalarda denizde tuttuk. Şimdi varacağımız limanın ışıklarını görüyoruz. Bu noktadan geriye gidilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.