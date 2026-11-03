“Devlette görevlendirilen 37 Cypfruvex çalışanı 3 gün geçmesine rağmen ödenmedi”

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, 2007 ve 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla devlet dairelerinde görevlendirilen 37 Cypfruvex Ltd. çalışanının 3 gün geçmesine rağmen ödenmediğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Yeltekin, hükümete tepki göstererek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da inandırıcılığını kaybettiğini vurguladı.