“Gazetecilere yönelik saldırılar kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni (KTGB) ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere yönelik saldırıları kınayan Soyalp, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Görüşmede Gönyeli-Alayköy için hazırlanan projeler ve sosyal belediyecilik anlayışı da ele alındı.

Soyalp ve CTP belediye meclis üyesi adayları, ziyarette KTGB Başkanı Ayşemden Akın ve yönetim kurulu üyeleri İltaç Aslım ve Ahmet Karagözlü ile bir araya geldi. Görüşmede basın mensuplarının karşılaştığı sorunlar ve yerel yönetimlerin topluma sunduğu hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Soyalp: Gazeteciler görevlerini baskı ve tehdit altında kalmadan yapabilmeli

Görüşmede gazetecilere yönelik saldırıları kınayan Soyalp, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin güvenli koşullarda görev yapabilmesinin önemini vurguladı. Gazetecilerin görevlerini baskı, tehdit ve saldırı korkusu yaşamadan sürdürebilmelerinin demokratik toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

KTGB Başkanı Ayşemden Akın da gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarına yapılan saldırıların aslında halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğuna dikkat çeken Akın, bu saldırıların açık biçimde kınanmasının önemini vurguladı.

“Gönyeli-Alayköy, sosyal hizmetleriyle de güçlü bir belediyeyi hak ediyor”

Ziyarette Gönyeli-Alayköy için hazırladıkları projeleri de paylaşan Soyalp, günümüz ekonomik ve toplumsal koşullarında belediyelerin sunduğu sosyal hizmetlerin öneminin giderek arttığını söyledi. Çocukların, kadınların, gençlerin, yaşlıların ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözeten bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Soyalp, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin bu hizmetleri hayata geçirebilecek bütçeye ve insan kaynağına sahip olduğunu vurguladı. Soyalp, “Gönyeli-Alayköy’ün imkanları ve potansiyeli var. Belediyemizin bütçesi de personeli de halkımızın ihtiyaç duyduğu sosyal hizmetleri geliştirmeye elverişli. Önemli olan bu kaynakları doğru önceliklerle kullanmak. Gönyeli-Alayköy, sosyal hizmetleriyle de güçlü, geleceğini planlayan bir belediye anlayışıyla yönetilmeyi hak ediyor” ifadelerini kullandı. Belediyecilik anlayışlarının temelinde halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mevcudu korumakla yetinmeyip kentin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu belirten Soyalp, hazırladıkları projeleri bu anlayışla hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Deneyimli bir gazeteci olan Damla Soyalp, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, iki dönem Genel Sekreterlik ve bir dönem Eğitim Sekreterliği görevlerinde bulundu. Medya Etik Kurulu’nda da görev alan Soyalp, halen KTGB Denetleme Kurulu Üyeliğini ve Birliği temsilen BRTK Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürüyor.