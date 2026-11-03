Kumyalı’daki silo faciasında yargı süreci başlatıldı

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) bağlı Kumyalı’daki buğday silosunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden sendika üyesi Lokman Hacıhasanoğlu’nun ölümüyle ilgili yargı sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Serdaoğlu, yazılı açıklamasında, 24 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen facianın üzerinden üç ayı aşkın süre geçmesine rağmen sorumluların belirlenmesi ve hesap vermesi konusunda kamuoyuyla paylaşılmış somut bir gelişme bulunmadığını ifade etti.

Kamu-İş olarak siloların bakım, onarım ve güvenlik eksiklikleri konusunda geçmişte uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Serdaoğlu, yaşanan facianın olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlulukların açıkça ortaya çıkarılmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Sendikanın ilgili kurumlara yaptığı yazılı başvurulara verilen yanıtların “soruşturma devam ediyor” ifadeleriyle sınırlı kaldığını kaydeden Serdaoğlu, bir emekçinin yaşamını yitirdiği böylesine ciddi bir olayda bu yanıtların yeterli olmadığını vurguladı. Serdaoğlu, yetkili makamların hesap verme ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuna dikkat çekti.

Hacıhasanoğlu’nun ailesiyle birlikte hukuki girişim

Sürecin yalnızca idari açıklamalarla geçiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Serdaoğlu, Lokman Hacıhasanoğlu’nun eşiyle birlikte, avukatları Şefik Aşçıoğulları aracılığıyla yargı sürecini başlattıklarını duyurdu.

Hukuki girişimin amacının, olayda ihmali veya kusuru bulunan kişilerin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tespit edilmesi ve sorumluluklarının yargı önünde belirlenmesi olduğunu ifade eden Serdaoğlu, sorumluların hukukun öngördüğü yaptırımlarla karşı karşıya kalmasını istediklerini kaydetti.

“Emekçilerin can güvenliği için hesap sorulmalı”

Kumyalı’daki facianın münferit bir olay olarak değerlendirilip geride bırakılamayacağını belirten Serdaoğlu, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesi ve benzer faciaların önlenmesi için olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Meselenin yalnızca Lokman Hacıhasanoğlu’nun ölümüyle sınırlı olmadığını kaydeden Serdaoğlu, tüm emekçilerin can güvenliği ve benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından hesap sorulabilirliğin sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Serdaoğlu, “Lokman Hacıhasanoğlu’nun ölümünü unutmadık, unutturmayacağız” diyerek sorumluların ortaya çıkarılması ve hukuk önünde hesap vermesi için yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.